Santos e Inter entram em acordo, e Yuri Alberto reforçará o Colorado

As bases do acordo não foram divulgadas, mas o Santos devia ao Inter 2 milhões de euros pelo não pagamento das parcelas dos últimos quatro meses na compra de 50% dos direitos econômicos do atacante Eduardo Sasha - que está em processo de litígio judicial com o Peixe, pedindo, inclusive, a rescisão unilateral do seu contrato. É possível que o negócio entre o Alvinegro Praiano e o Inter tenha envolvido essa pendência financeira.Neste fim de semana, o Santos, que tinha a prioridade na renovação de Yuri, cobriu a proposta protocolada pelo Internacional e teria 15 dias para depositar R$ 10 milhões, entre luvas e direitos de imagem, pelo jogador. A estratégia fazia parte de uma manobra da diretoria no intuito de obter algum retorno com a saída do atleta, cujo o contrato com o Alvinegro Praiano se encerrou na última sexta-feira (31). No entanto, com a retirada do Internacional do negócio no sábado (01), a alternativa era que um investidor auxiliasse o clube, que vive situação financeira delicada desde o início do ano e agravada com a queda nas receitas, decorrentes da pandemia do novo coronavírus.