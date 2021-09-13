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futebol

Santos deve ter Vinicius Balieiro e Raniel contra o Athletico-PR

Com muitos desfalques, o Santos deve ter Vinícius Balieiro na zaga ao lado de Wagner Leonardo e Raniel no ataque. Jean Mota deve atuar como primeiro volante...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 20:21

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 20:21
Crédito: Divulgação Santos FC
O Santos enfrenta o Athletico-PR nesta terça-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro, pelo jogo da volta da Copa do Brasil. O Santos perdeu o primeiro jogo das quartas por 1 a 0 e precisa de uma vitória por dois gols de diferença nesta terça para chegar às semifinais da Copa do Brasil.O técnico Fábio Carille conta com um uma série de desfalques para o duelo. Robson Reis, que vinha sendo titular, deixou o campo com um entorse no tornozelo diante o Bahia no último sábado pelo Brasileiro e também deve ser baixa na terça-feira. Danilo Boza, reserva imediato, também não pode jogar a competição por ter atuado pelo Mirassol. Kaiky está lesionado e Emiliano Velázquez não está inscrito na Copa do Brasil. Luiz Felipe, diagnosticado com um “discreto edema na região miotendinea da posterior”, também está fora.
Com isso, a grande novidade na equipe pode ser o volante Vinicius Balieiro na defesa. Mesmo com a presença de Derick, jogador da posição, entre os profissionais, Balieiro deve jogar improvisado na posição. A informação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva.Léo Baptistão também não está inscrito na competição e deve ser substituído por Raniel.
A provável escalação é: João Paulo, Pará, Vinicius Balieiro, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga e Raniel.

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