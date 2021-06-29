Santos deve ter Lucas Braga e Camacho contra o Sport

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

O técnico Fernando Diniz escolheu o atacante Lucas Braga para substituir Marinho, nesta quarta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Sport, na Vila Belmiro. O camisa 11 está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.O goleiro John, com uma entorse no joelho, participou de alguns momentos dos treinamentos, mas segue fora por precaução. Assim, João Paulo segue como titular na meta santista

Já o volante Alison, afastado desde a partida contra o Grêmio, na semana passada, também por um problema no joelho, ainda não voltou aos treinos em campo. O jogador será substituído por Camacho, que cumpriu suspensão contra o Atlético-MG, neste domingo.