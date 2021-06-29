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Santos deve ter Lucas Braga e Camacho contra o Sport

Atacante deve ser o substituto de Marinho, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo nesta quarta, enquanto o volante deve voltar ao time no lugar de Ivonei...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 17:48

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 17:48
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O técnico Fernando Diniz escolheu o atacante Lucas Braga para substituir Marinho, nesta quarta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Sport, na Vila Belmiro. O camisa 11 está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.O goleiro John, com uma entorse no joelho, participou de alguns momentos dos treinamentos, mas segue fora por precaução. Assim, João Paulo segue como titular na meta santista
Já o volante Alison, afastado desde a partida contra o Grêmio, na semana passada, também por um problema no joelho, ainda não voltou aos treinos em campo. O jogador será substituído por Camacho, que cumpriu suspensão contra o Atlético-MG, neste domingo.
O Santos deve enfrentar o time Pernambucano com: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Lucas Braga, Marcos Guilherme e Kaio Jorge.Em 2021, Lucas Braga tem 21 jogos e 5 gols marcado. Era titular na equipe até a chegada de Marcos Guilherme que, após boas atuações, ganhou a vaga na equipe santista.

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