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Santos comercializa ingressos fictícios para retransmissão de título da Libertadores, neste domingo

Dinheiro arrecado será investido em melhorias no gramado onde as categorias de base treinam...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 21:03

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 21:03

Crédito: Divulgação
Na carona da reapresentação da final da Copa Libertadores de 2011, que rendeu o terceiro título da competição ao Peixe, pela Rede Globo, neste domingo, o Santos tem comercializado ingressos simbólicos para a exibição.
Sócios Rei poderão adquiri-lo por R$ 4, enquanto não sócios terão acesso por R$ 8. A ideia é utilizar o valor levantado para investir nas categorias de Base, principalmente com a reforma do campo três do CT Rei Pelé, onde os Meninos da Vila treinam e disputam os jogos das suas categorias.
Na ocasião, o Alvinegro Praiano venceu o Peñarol por 2 a 1, no estádio do Pacaembu. Os gols foram marcados por Neymar e Danilo, com Durval, contra, descontando para os uruguaios. E MAIS:

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