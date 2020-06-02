Santos comercializa ingressos fictícios para retransmissão de título da Libertadores, neste domingo

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Na carona da reapresentação da final da Copa Libertadores de 2011, que rendeu o terceiro título da competição ao Peixe, pela Rede Globo, neste domingo, o Santos tem comercializado ingressos simbólicos para a exibição.

Sócios Rei poderão adquiri-lo por R$ 4, enquanto não sócios terão acesso por R$ 8. A ideia é utilizar o valor levantado para investir nas categorias de Base, principalmente com a reforma do campo três do CT Rei Pelé, onde os Meninos da Vila treinam e disputam os jogos das suas categorias.