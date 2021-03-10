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futebol

Santos anuncia empréstimo de atacante Tailson ao Coritiba

Menino da Vila, de 22 anos, foi emprestado ao Coxa para ganhar experiência. Jogador estava fora dos planos do clube para essa temporada e retorna em 2022...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 20:24

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 20:24
Crédito: Ivan Storti/ Santos FC
O Santos anunciou na noite desta quarta-feira o empréstimo de Tailson ao Coritiba. O atacante, de 22 anos, defenderá a equipe paranaense até o final da temporada, ajudando nas disputas do Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série B. O acordo é sem opção de compra.A ideia do empréstimo é que o jogador tenha uma sequência de jogos e ganhe experiência. Ele estava fora dos planos do técnico Ariel Holan, que sequer o relacionou para as últimas partidas.Tailson chegou ao Santos em 2014 para a equipe Sub-15. Subiu para o profissional em 2019 e marcou um gol logo em sua estreia, contra o Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro.No total, ele participou de 32 jogos e anotou um gol com a camisa alvinegra. O contrato dele com o Santos vai até 2024.

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