Santos anuncia empréstimo de atacante Tailson ao Coritiba

O Santos anunciou na noite desta quarta-feira o empréstimo de Tailson ao Coritiba. O atacante, de 22 anos, defenderá a equipe paranaense até o final da temporada, ajudando nas disputas do Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Série B. O acordo é sem opção de compra.A ideia do empréstimo é que o jogador tenha uma sequência de jogos e ganhe experiência. Ele estava fora dos planos do técnico Ariel Holan, que sequer o relacionou para as últimas partidas.Tailson chegou ao Santos em 2014 para a equipe Sub-15. Subiu para o profissional em 2019 e marcou um gol logo em sua estreia, contra o Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro.No total, ele participou de 32 jogos e anotou um gol com a camisa alvinegra. O contrato dele com o Santos vai até 2024.