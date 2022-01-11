Santos anuncia a contratação de meia Bruno Oliveira: 'Sensação inexplicável'

O Santos anunciou a contratação do meia Bruno Oliveira na tarde desta terça-feira. Oficializado pelo clube, o jogador de 23 anos, que pertence à Caldense-MG, chega por empréstimo até o fim de 2022, com opção de compra. Em 2021 atuou pelo Vitória-BA.- Foi impactante. Sou santista por influência da minha família e a ficha ainda não caiu. Estou muito emocionado em estar aqui. É um grande sonho! Foi aqui em Santos que vi meus ídolos jogarem e eu sempre torcia pela televisão. Hoje tenho a chance de estar aqui com eles, é uma sensação inexplicável - vibrou Bruno.

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Ainda jovem, Bruninho foi um dos poucos destaques do Leão na temporada passada. Ele marcou três gols e deu três assistências pelo Vitória. Com o rebaixamento para Série C da equipe baiana, a compra dos diretos do jogador ficou mais difícil. Assim, o Santos se interessou pelo atleta, que atua como meia e também faz o papel de segundo volante, falou sobre as suas características em campo.- Gosto de estar com a bola no pé. Fico incomodado quando a bola não vem para mim. Sou um cara guerreiro. Meus companheiros falavam que eu tenho três pulmões, devido a minha velocidade - destacou.

Pela equipe da Caldense, o meia-atacante foi destaque nas partidas contra Vasco e Cruzeiro, pela Copa do Brasil, que chamaram atenção da equipe baiana. Contra o cruzmaltino, inclusive, marcou o gol da vitória. Bruno é natural de Vinhedo (SP) e torce pelo Santos desde a infância. No currículo, acumula passagens por Bragantino, XV de Piracicaba e Grêmio Osasco antes de chegar à Caldense.