Santos acerta renovação de contrato com Marcos Leonardo até 2026

O Santos avançou neste sábado pela renovação de contrato com o atacante Marcos Leonardo. Em reunião realizada com o empresário do atleta, Fernando Brito, e Edu Dracena, o Peixe conseguiu um acordo para estender o vínculo que deve ter validade até 2026. O contrato será assinado no começo da semana.Em reunião realizada neste sábado que contou com o presidente Andres Rueda, o executivo de futebol, Edu Dracena o gerente Guilherme Lipi, com o pai do atleta, Marcos Almeida e o empresário Fernando Brito, da Dodici Sports BR, responsável pelo gerenciamento de sua carreira, o DIÁRIO DO PEIXE ouviu que todos cederam para o acordo.Com 18 anos e destaque das categorias de base do Peixe, Marcos Leonardo foi promovido ao time principal na temporada de 2020 e já recebe sondagens por equipes do exterior. O Menino da Vila assinou o primeiro contrato profissional em 2019, válido por três temporadas.