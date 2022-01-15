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Santos acerta renovação de contrato com Marcos Leonardo até 2026

Reunião entre Edu Dracena e membros do estafe do jogador deixou tudo alinhavado, e assinatura do novo vínculo deve acontecer durante a semana...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 13:35

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 13:35

O Santos avançou neste sábado pela renovação de contrato com o atacante Marcos Leonardo. Em reunião realizada com o empresário do atleta, Fernando Brito, e Edu Dracena, o Peixe conseguiu um acordo para estender o vínculo que deve ter validade até 2026. O contrato será assinado no começo da semana.Em reunião realizada neste sábado que contou com o presidente Andres Rueda, o executivo de futebol, Edu Dracena o gerente Guilherme Lipi, com o pai do atleta, Marcos Almeida e o empresário Fernando Brito, da Dodici Sports BR, responsável pelo gerenciamento de sua carreira, o DIÁRIO DO PEIXE ouviu que todos cederam para o acordo.Com 18 anos e destaque das categorias de base do Peixe, Marcos Leonardo foi promovido ao time principal na temporada de 2020 e já recebe sondagens por equipes do exterior. O Menino da Vila assinou o primeiro contrato profissional em 2019, válido por três temporadas.
A multa rescisória do jogador está em 100 milhões de euros (cerca de R$ 610 milhões) e o Santos tem 100% dos direitos do jovem atleta. Pelo Santos, ele possui 66 jogos somando 2538 minutos jogados além de 13 gols e 1 assistência.
Crédito: SantosavançounasnegociaçõespararenovaçãodecontratocomMarcosLeonardo(Foto:Divulgação/Santos

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