Santão apresenta pacotão com Edinho e mais quatro nomes para a Série D

Há treze dias da estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, o Espírito Santo dá continuidade à preparação para a disputa. Nesta terça-feira (10), os jogadores passaram por trabalho técnico no campo da Aert, em Bairro de Fátima, na Serra. Antes da atividade, porém, em coletiva de imprensa, o clube apresentou cinco reforços para a competição nacional. Um meia, Edinho, dois atacantes, Willian Bersan e Wilker, e dois volantes, Caetano e Gean Miller. De acordo com o gestor do Santão, Enrico Ambrogini, um dos critérios de escolha dos atletas foi a experiência para encarar um torneio tão duro.

Edinho, Caetano, Gean Miller, Wilker e Willian Bersan são apresentados Crédito: André Rodrigues

O meia escolhido reforçar o grupo foi Edinho. O atleta tem 35 anos e já trabalhou com o treinador Rafael Soriano na Desportiva Ferroviária. Ele já teve passagens também por outros times capixabas: Jaguaré, Vitória e Vilavelhense. No início deste ano, Edinho disputou o Cariocão pelo Macaé. O jogador já treina com os companheiros e deve ter condições de jogo para a estreia.

"Estou treinando, me sentindo bem, já conheço alguns (jogadores). Mas não chego no Espírito Santo com pensamento de ser 'o cara', de chegar com postura de ser melhor que os outros. Muito pelo contrário. Venho para o Espírito Santo para buscar meu espaço, para trabalhar com humildade, esperando a oportunidade de jogar. Vim para somar, pois o projeto é bom e o time tem capacidade de conseguir o acesso para a Série C", comentou Edinho.

O atacante Willian Bersan, de 28 anos, também já foi apresentado ao restante do elenco. Ele já passou por times como Atlético Itapemirim, Campos e Cabofriense. Outro ofensivo anunciado foi Wilker, de 23, revelado no Avaí. O atacante fez sucesso e ganhou destaque com a camisa do Vitória por conta dos belos gols marcados enquanto esteve no clube de Bento Ferreira.

"Tive meu nome gritado pela torcida do Vitória e isso me deixava bastante feliz. Até mesmo quando eu não jogava bem a torcida alvianil me aplaudia e me incentivava. Espero ter o mesmo desempenho aqui no Espírito Santo para ajudar o time de alguma maneira. Temos um grupo forte e que tem condições de chegar bem para jogar de igual para igual com os adversários", disse Wilker.

Para fortalecer o sistema defensivo, o Santão contratou os volantes Caetano e Gean Miller. Caetano, conhecido do torcedor capixaba por ter vestido as camisas de Atlético Itapemirim e Vitória, alia qualidade de marcação e boa saída de bola. Gean Miller, de 24 anos, é perigoso no jogo aéreo e também pode ser decisivo na bola parada.

Segundo o clube, o contrato dos jogadores vai até o final da competição. O Espírito Santo também confirmou a saída do volante Maycon. Mesmo com os cinco novos jogadores, o clube ainda espera trazer pelo menos mais um reforço para a Série D.