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futebol

Sané se lesiona e desfalcará Bayern por, pelo menos, um mês

Atacante, que machucou a cápsula articular do joelho,
também não será convocado para a seleção alemã...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 13:45

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 13:45
Crédito: Divulgação / Bayern de Munique / Site oficial
Leroy Sané será desfalque por, pelo menos, um mês. Reforço do Bayern de Munique para esta temporada, o alemão lesionou a cápsula articular do joelho e também não será convocado para a seleção alemã. reforço do Bayern Munique para esta temporada, vai falhar os próximos jogos do emblema bávaro, incluindo as duas primeiras jornadas da fase de grupos da Liga dos Campeões, na última semana de outubro.De acordo com as informações da "Kicker", Sané ficará parado por, no mínimo, um mês. Ele não jogará as duas primeiras partidas da Liga dos Campeões, no final de outubro, e nem os confrontos com o Hertha Berlin, Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt e Colônia, pela Bundesliga.
Sané atuou em três partidas nesta temporada, marcou um gol e deu duas assistências com a camisa do Bayern de Munique.

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