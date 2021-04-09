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futebol

Sandry recebe visita de Sánchez e apoio do elenco do Santos

Garoto passou por uma cirurgia no joelho direito e só deve voltar aos campos na próxima temporada. Uruguaio o presenteou com camisa da seleção do seu país...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 15:34

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 15:34
Crédito: Divulgação
O meia Carlos Sánchez visitou o volante Sandry na tarde desta sexta-feira (9). O garoto passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito nesta quarta-feira e deve desfalcar quase toda a temporada do Santos. O uruguaio Sánchez passou pela mesma lesão em outubro e retornou hoje aos treinos. Como forma de carinho, ele levou uma camisa autografada da Seleção do Uruguai.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaSandry conta com o apoio do elenco, a previsão da volta do volante é de 6 a 9 meses. Ainda na coletiva após a vitória do Santos por 3 a 1 sobre o San Lorenzo, o técnico Ariel Holan mandou uma mensagem de apoio ao Menino da Vila. No vídeo de bastidores da partida, os companheiros dedicaram a vitória e fizeram homenagens ao Sandry. Destaque da base, ele atuou em 36 jogos pela camisa do Santos.Com apenas 18 anos, Sandry ocupava a titularidade no meio de campo santista e é considerado o herdeiro de Diego Pituca, que foi vendido ao futebol japonês. O jogador foi Campeão Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira ao lado de Kaio Jorge e foi titular na final da última Libertadores da América diante o Palmeiras.

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