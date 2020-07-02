'Sánchez não é o mesmo que vi na Inglaterra, mas está no caminho', diz Conte

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Antonio Conte saiu em defesa de Alexis Sánchez. Após a goleada sobre o Brescia por 6 a 0, o treinador da Inter de Milão disse que o atacante chileno está no caminho certo.

- Contratamos Alexis para acrescentar qualidade ao plantel. Ele já não é o mesmo jogador que vi na Inglaterra, mas está no caminho certo. Entrou com a atitude certa contra o Parma e trabalhou muito no jogo de hoje - disse.

Ao ser questionado se Sánchez deveria receber mais minutos em campo, Conte ironizou.