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futebol

'Sánchez não é o mesmo que vi na Inglaterra, mas está no caminho', diz Conte

Treinador da Inter de Milão defendeu o chileno e
disse que o atacante está tendo boas atuações...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 18:45

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 18:45

Crédito: Reprodução
Antonio Conte saiu em defesa de Alexis Sánchez. Após a goleada sobre o Brescia por 6 a 0, o treinador da Inter de Milão disse que o atacante chileno está no caminho certo.
- Contratamos Alexis para acrescentar qualidade ao plantel. Ele já não é o mesmo jogador que vi na Inglaterra, mas está no caminho certo. Entrou com a atitude certa contra o Parma e trabalhou muito no jogo de hoje - disse.
Ao ser questionado se Sánchez deveria receber mais minutos em campo, Conte ironizou.
- Como assim? Até hoje, ele participou de todos os jogos que podia. O problema é que não esteve disponível (devido a lesão). São tretas que só me fazem rir.

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