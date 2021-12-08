Samuel Xavier projeta último jogo do Fluminense e vaga na Libertadores: 'Dar alegria ao nosso torcedor'

Nesta quarta-feira, Samuel Xavier concedeu a última entrevista coletiva do Fluminense na temporada de 2021. O lateral-direito comentou a derrota para o Bahia, na última rodada, mas assegurou que a postura da equipe será diferente no confronto de amanhã, contra a Chapecoense, que pode classificar o time para a Libertadores. O jogador aproveitou para analisar seu desempenho individual na temporada, e também falou sobre a parceria em campo com Calegari, reserva da posição. Por fim, o camisa 2 destacou a importância do apoio da torcida no último duelo do ano. DERROTA PARA O BAHIA- Foi um jogo muito ruim, todos os jogadores estão cientes do que aconteceu em Salvador. Uma partida que a gente sabia que era muito importante, e que o Bahia também precisava do resultado. Infelizmente, não conseguimos mostrar o nosso futebol da forma que queríamos. Isso tem acontecido fora de casa, não conseguimos impor o nosso ritmo, que a gente coloca no Maracanã, durante o Brasileiro. Aconteceu o resultado negativo, mas tem que servir de aprendizado para essa partida de amanhã, que é um jogo importantíssimo, da nossa classificação. Todos estão cientes, e pode ter certeza que essa apatia não vai acontecer amanhã.ÚLTIMA RODADA- Sabemos que é um jogo muito difícil, a Chapecoense, por mais que esteja rebaixada, deu trabalho em todos os jogos que eu assisti. É uma responsabilidade nossa vencer, até pela classificação, mas como eu falei, no Brasileiro não tem jogo fácil, independente da situação da equipe [adversária]. Cabe a nós impor o nosso ritmo, com o apoio do nosso torcedor, na nossa casa. Sabemos que precisamos ir em busca da vitória.DESEMPENHO NA TEMPORADA- Sobre a temporada, foi boa. Acredito que iniciei muito bem e depois tive uma lesão, o que atrapalha a sequência de qualquer jogador. Tentei voltar como iniciei, mas tenho oscilado em alguns jogos. Sei muito bem disso e que posso dar mais ainda daquilo que eu fiz até agora, já mostrei na minha carreira que posso. Estou procurando evoluir a cada jogo, a cada treino, junto com a equipe. Quero terminar muito bem amanhã, com a vitória, para descansar e voltar mais forte ainda em 2022, e seguir em busca dos objetivos que o clube tem para a gente - afirmou. OSCILAÇÃO NO BRASILEIRO- Essas oscilações atrapalharam a nossa caminhada no Campeonato [Brasileiro]. Tivemos algumas derrotas fora de casa, e empates em casa, o que atrapalhou a classificação antecipada. Foi um ano bem difícil, tivemos a Copa do Brasil e a Libertadores, onde a gente buscou também a classificação e infelizmente não conseguimos. Mas aconteceu e a gente não pode lamentar, porque a lamentação pode atrapalhar o nosso desempenho. Então é encarar esse jogo da Chapecoense como uma final, e precisamos da vitória. Vamos ver o que vai acontecer no término, se vamos para a pré-Libertadores ou direto, mas o que precisamos fazer é buscar essa vitória amanhã - comentou.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroCLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES- A gente sabe que tudo pode acontecer no futebol, mas o que a gente busca é a classificação direta. Dependia só da gente, em uma vitória contra o Bahia, mas isso não aconteceu. Se formos para a pré, temos que estar preparados para tudo isso, porque o nosso objetivo é estar na Libertadores do ano que vem. Então independente do que aconteceu, já passou, acredito que temos que ir em busca da vitória amanhã.TRANSFERÊNCIAS NO ELENCO- Essas questões não abalam, até porque muitas coisas saem de transferências e muitas vezes não tem verdade no assunto. Fica difícil saber o que é real ou não, muitas vezes por algum companheiro, como no caso do Kayky, que era algo certo. Outras vezes, são especulações. O que a gente sabe é que ano que vem, independente de quem esteja, temos que fazer um bom 2022 e dar alegria ao nosso clube e ao nosso torcedor - disse Samuel Xavier.PARCERIA COM CALEGARI- Na questão do Calegari, foi bom jogar com ele, até porque ele sabe jogar de lateral e volante. Dava mais liberdade e confiança para mim, porque quando eu estava subindo para o ataque, ele conseguia cobrir e fazer a função. Foi um bom jogo, ele fez uma baita de uma partida, e independente de quem atua ali, tem entregado o seu máximo. Assim como o Martinelli, Nonato e até o Yago, quando jogou daquele lado. [...] Não tive sondagem nenhuma, tenho contrato com o Fluminense para 2022 e estou muito tranquilo e à vontade no clube.APOIO DA TORCIDA- A expectativa é de casa cheia amanhã, e o torcedor tem feito a diferença. Alguns jogos, em que estava sendo difícil para a gente, como o do Inter e Palmeiras, eles foram o combustível a mais. A torcida levou a equipe até o fim e fez a diferença. Se tem essa carga de ingressos vendidos, é porque são pessoas que acreditam no que a gente pode entregar amanhã, se não não estariam indo para o Maracanã. A gente sabe da expectativa que eles tem sobre a gente, e amanhã vamos buscar essa vitória para eles. Não vai faltar entrega porque o resultado tem que ser a vitória, o torcedor também quer isso. Só a vitória vai nos dar a classificação para a Libertadores, então vamos em busca disso e acredito que a torcida vai sair bastante satisfeita.