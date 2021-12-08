Samuel Xavier projeta último jogo do Fluminense e vaga na Libertadores: 'Dar alegria ao nosso torcedor'

Nesta quarta-feira, Samuel Xavier concedeu a última entrevista coletiva do Fluminense na temporada de 2021. O lateral-direito comentou a derrota para o Bahia, na última rodada, mas assegurou que a postura da equipe será diferente no confronto de amanhã, contra a Chapecoense, que pode classificar o time para a Libertadores. O jogador aproveitou para analisar seu desempenho individual na temporada, e também falou sobre a parceria em campo com Calegari, reserva da posição. Por fim, o camisa 2 destacou a importância do apoio da torcida no último duelo do ano. DERROTA PARA O BAHIA- Foi um jogo muito ruim, todos os jogadores estão cientes do que aconteceu em Salvador. Uma partida que a gente sabia que era muito importante, e que o Bahia também precisava do resultado. Infelizmente, não conseguimos mostrar o nosso futebol da forma que queríamos. Isso tem acontecido fora de casa, não conseguimos impor o nosso ritmo, que a gente coloca no Maracanã, durante o Brasileiro. Aconteceu o resultado negativo, mas tem que servir de aprendizado para essa partida de amanhã, que é um jogo importantíssimo, da nossa classificação. Todos estão cientes, e pode ter certeza que essa apatia não vai acontecer amanhã.ÚLTIMA RODADA- Sabemos que é um jogo muito difícil, a Chapecoense, por mais que esteja rebaixada, deu trabalho em todos os jogos que eu assisti. É uma responsabilidade nossa vencer, até pela classificação, mas como eu falei, no Brasileiro não tem jogo fácil, independente da situação da equipe [adversária]. Cabe a nós impor o nosso ritmo, com o apoio do nosso torcedor, na nossa casa. Sabemos que precisamos ir em busca da vitória.DESEMPENHO NA TEMPORADA- Sobre a temporada, foi boa. Acredito que iniciei muito bem e depois tive uma lesão, o que atrapalha a sequência de qualquer jogador. Tentei voltar como iniciei, mas tenho oscilado em alguns jogos. Sei muito bem disso e que posso dar mais ainda daquilo que eu fiz até agora, já mostrei na minha carreira que posso. Estou procurando evoluir a cada jogo, a cada treino, junto com a equipe. Quero terminar muito bem amanhã, com a vitória, para descansar e voltar mais forte ainda em 2022, e seguir em busca dos objetivos que o clube tem para a gente - afirmou. OSCILAÇÃO NO BRASILEIRO- Essas oscilações atrapalharam a nossa caminhada no Campeonato [Brasileiro]. Tivemos algumas derrotas fora de casa, e empates em casa, o que atrapalhou a classificação antecipada. Foi um ano bem difícil, tivemos a Copa do Brasil e a Libertadores, onde a gente buscou também a classificação e infelizmente não conseguimos. Mas aconteceu e a gente não pode lamentar, porque a lamentação pode atrapalhar o nosso desempenho. Então é encarar esse jogo da Chapecoense como uma final, e precisamos da vitória. Vamos ver o que vai acontecer no término, se vamos para a pré-Libertadores ou direto, mas o que precisamos fazer é buscar essa vitória amanhã - comentou.