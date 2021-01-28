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futebol

Salário de Odegaard é maior no Arsenal do que no Real Madrid

Questão financeira pesou na decisão do meio-campista aceitar empréstimo com o Arsenal, enquanto teve proposta da Real Sociedad nesta janela de transferências de janeiro...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 08:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2021 às 08:38
Crédito: Salário foi um dos fatores para Odegaard assinar com o Arsenal (Site oficial Arsenal FC
Odegaard irá passar a receber 110 mil euros (R$ 715 mil) semanais no Arsenal, salário maior do que recebia enquanto jogador do Real Madrid, revelou o jornal norueguês “VG”. O meio-campista espanhol recém-contratado por empréstimo já se coloca no mesmo patamar de Leno, Xhaka e Pepé e acima de Gabriel Martinelli.O alto salário foi um dos fatores que fez com que o camisa 11 escolhesse a equipe do norte de Londres para atuar nesta temporada. A Real Sociedad, clube em que jogou na época passada, também tinha interesse na contratação por empréstimo do atleta, mas perdeu a disputa por conta de questões financeiras.
> Veja como o Arsenal está na Premier League
A saída de Ozil facilitou a chegada de Odegaard, uma vez que o alemão recebia 375 mil libras (R$ 2,7 milhões) semanais e era o maior salário da folha do Arsenal junto de Aubameyang. O norueguês foi anunciado pelos Gunners na última quarta-feira e afirmou realizar um sonho por jogar na Premier League.

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