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Saídas de nomes importantes no Bragantino são rechaçadas por CEO do clube

Tiago Scuro comentou sobre as situações envolvendo o zagueiro Léo Ortiz e o atacante Artur...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 16:33

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 16:33

Diante da campanha notória feita pelo Bragantino em toda a temporada 2021, destacando-se a vaga na fase de grupos da Libertadores via Campeonato Brasileiro e o vice-campeonato na Sul-Americana, os jogadores do Massa Bruta viraram, naturalmente, nomes especulados no mercado de transferências.Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramPorém, segundo afirmações em entrevista dada ao 'Canal do Loredo' pelo CEO do clube, Tiago Scuro, a negociação de determinados atletas que foram mais citados, casos do zagueiro Léo Ortiz e do atacante Artur, foram completamente descartadas neste momento.
No caso do defensor de 26 anos de idade, o dirigente reconhece que existiu uma proposta oficial pelo mesmo, porém, sem revelar o nome do interessado. Porém, em conversa direta com o atleta, a avaliação foi de que o melhor, neste momento, era que ele permanecesse na equipe do interior paulista.
Já quando o assunto foi o atacante que terminou o ano de 2021 com os melhores números de sua carreira (21 gols e 14 assistências durante os 58 compromissos disputados), Scuro garantiu que não houve qualquer tipo de aproximação com oferta formal pelo jogador.
Nesta semana, a equipe se reapresentou oficialmente para iniciar os trabalhos de pré-temporada visando o Paulistão. Torneio esse onde a estreia do Braga está agendada para o dia 26 de janeiro em visita ao Mirassol.
Crédito: AriFerreira/RedBullBragantino

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