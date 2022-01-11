Saídas de nomes importantes no Bragantino são rechaçadas por CEO do clube

Diante da campanha notória feita pelo Bragantino em toda a temporada 2021, destacando-se a vaga na fase de grupos da Libertadores via Campeonato Brasileiro e o vice-campeonato na Sul-Americana, os jogadores do Massa Bruta viraram, naturalmente, nomes especulados no mercado de transferências.Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramPorém, segundo afirmações em entrevista dada ao 'Canal do Loredo' pelo CEO do clube, Tiago Scuro, a negociação de determinados atletas que foram mais citados, casos do zagueiro Léo Ortiz e do atacante Artur, foram completamente descartadas neste momento.

No caso do defensor de 26 anos de idade, o dirigente reconhece que existiu uma proposta oficial pelo mesmo, porém, sem revelar o nome do interessado. Porém, em conversa direta com o atleta, a avaliação foi de que o melhor, neste momento, era que ele permanecesse na equipe do interior paulista.

Já quando o assunto foi o atacante que terminou o ano de 2021 com os melhores números de sua carreira (21 gols e 14 assistências durante os 58 compromissos disputados), Scuro garantiu que não houve qualquer tipo de aproximação com oferta formal pelo jogador.

Nesta semana, a equipe se reapresentou oficialmente para iniciar os trabalhos de pré-temporada visando o Paulistão. Torneio esse onde a estreia do Braga está agendada para o dia 26 de janeiro em visita ao Mirassol.