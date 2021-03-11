Saiba sobre o sorteio e os possíveis adversários do Flamengo na fase de grupos da Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Às vésperas de estrear na Libertadores pela 17ª vez em sua história, o Flamengo terá cerca de um mês de treinamento com o grupo principal até a primeira rodada da fase de grupos do torneio, cujo jogo inicial está marcado para a semana do dia 20 de abril. O Rubro-Negro está no Pote 1. Ou seja, o Flamengo será um dos cabeças-de-chave do sorteio da fase de grupos da Libertadores, a ocorrer no dia 9 de abril. Dois dias depois, o Rubro-Negro terá o compromisso contra o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil - com horário e local ainda a serem definidos pela CBF.

Cabe lembrar que o grupo principal do Flamengo (junto a Rogério Ceni) retorna às atividades no dia 15 de março (segunda-feira).

Sobre a Libertadores: o Flamengo corre o risco de ter que fazer uma viagem longa logo na estreia - assim como nos dois últimos anos (San José, da Bolívia, em 2019 e Júnior Barranquilla, da Colômbia, em 2020). Assim, já estar classificado às semi do Carioca possibilita um foco maior no início da disputa da Libertadores (veja mais aqui).

Por falar na edição passada, quando o Fla caiu nas oitavas, o clube da Gávea também se fez presente no Pote 1 e integrou o Grupo A, junto a Independiente Del Valle-EQU, Junior Barranquilla-COL e Barcelona-EQU.

+ Veja as tabelas do Carioca e da Libertadores 2021

Ao todo, como de praxe, serão 32 times nos grupos da Libertadores - quatro em cada um dos oito grupos. Em tempo: nesta fase, o Fla enfrentará um clube oriundo de cada pote.

Veja os potes da Libertadores:

POTE 1

Palmeiras (BRA) (atual campeão)River Plate (ARG)Boca Juniors (ARG)Nacional (URU)Flamengo (BRA)Cerro Porteño (PAR)Olímpia (PAR)São Paulo (BRA) ou Peñarol (URU)

POTE 2

Defensa y Justicia (ARG) (campeão da Sul-Americana)Internacional (BRA)Atlético-MG (BRA)Santa Fé (COL)Racing (ARG)LDU (EQU)Universidad Católica (CHI)Barcelona Guayaquil (EQU) ou São Paulo (BRA)

POTE 3

Velez Sarsfield (ARG)Sporting Crystal (PER)América de Cali (COL)Fluminense (BRA)The Strongest (BOL)Universitario (PER)Deportivo Táchira (COL)Argentinos Juniors (ARG) ou Barcelona Guayaquil (EQU)

POTE 4