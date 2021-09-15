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futebol

Saiba quanto o São Paulo receberá caso se classifique na Copa do Brasil

Tricolor tentará chegar mais longe no mata-mata nacional, podendo faturar mais R$ 7,3 milhões, além de continuar na busca pelo primeiro troféu da competição
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Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo tem 'missões financeiras' na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Castelão. Após o empate em 2 a 2 no Morumbi, o Tricolor precisa de uma vitória simples para se classificar, enquanto qualquer empate leva às penalidades. O São Paulo já embolsou R$ 1,7 milhão após a eliminação do 4 de Julho-PI na terceira fase, quando o Tricolor fez a estreia no torneio, por estar disputando a Libertadores. Depois, passou pelo Vasco e faturou mais R$ 2,7 milhões. Com a classificação às quartas de final, ganhou mais R$ 3,45 milhões, totalizando R$ 7,85 milhões até o momento no torneio.
Caso elimine o Fortaleza, o São Paulo receberá mais R$ 7,3 milhões, um dinheiro que pode ajudar no caixa do Tricolor que, agora, foca na reestrutura do CT da Barra Funda, após reclamações de Crespo por conta das seguidas lesões nesta temporada.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASILAlém disso, o clube busca a classificação para melhorar o astral da equipe no ano, já que no Campeonato Brasileiro, o Tricolor está somente um ponto distante da zona de rebaixamento. Uma vaga às semifinais da Copa do Brasil pode ajudar na confiança do elenco.
Veja a premiação da Copa do Brasil a partir da terceira fase, onde o São Paulo entrou na competição
Terceira fase: R$ 1,7 milhãoOitavas de final: R$ 2,7 milhõesQuartas de final: R$ 3,45 milhõesSemifinais: R$ 7,3 milhõesVice-campeão: R$ 23 milhõesCampeão: R$ 56 milhões
Valor faturado até o momento na competição: R$ 7,85 milhões

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