AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Saiba onde assistir o jogo entre Barça e o líder do Campeonato Espanhol

Equipe de Messi joga em casa contra a Real Sociedad nesta quarta-feira em partida antecipada do Espanhol. Argentino pode quebrar recorde de Pelé do Santos...

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 12:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 12:15
Crédito: LLUIS GENE / AFP
O Barcelona recebe a Real Sociedad, líder do Campeonato Espanhol, nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). Distante do topo da tabela, o time de Ronald Koeman precisa cortar pontos para o time Basco caso queira seguir sonhando em brigar pelo título nacional nesta temporada. Os culés estão nove pontos atrás do rival.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
Preocupação
- Acredito que será uma partida aberta. São duas bolas que querem ter a bola e pressionam. Eles têm um sistema de jogo, atletas muito bons com a bola, a estrutura da equipe, querer jogar desde trás. Sabemos nossa situação. Temos que ganhar as partidas que nos faltam até o final. Devemos ter personalidade na partida de amanhã - disse Koeman.
Messi x Pelé
Além da disputa dentro de campo, o craque do Barcelona persegue um recorde do Rei do Futebol. Enquanto o brasileiro anotou 643 gols oficiais com a camisa do Santos, Messi alcançou a marca de 642 tentos no último final de semana ao decidir o duelo contra o Levante. Com isso, o argentino pode igualar e até mesmo ultrapassar o recorde de Pelé com o maior número de gols por um único clube.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Real Sociedad
Data e horário: 16/12/2020, às 17h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest, Ronald Araújo, Lenglet e Alba; Busquets, De Jong , Griezmann, Pedri e Coutinho; Messi.
Desfalques: Dembélé, Piqué, Ansu Fati e Sergi Roberto (machucados).
REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)Remiro; Gorosabel, Le Normand, Sagnan, Monreal; Mikel Merino, Zubimendi; Portu, Lopez, Janzuaj; Willian José
Desfalques: Elustondo e Oyarzabal (machucados).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Marcos do Val
Após cogitar governo, Do Val decide buscar reeleição como senador pelo ES
Imagem de destaque
'Busco time que me queira como jogador e não para marketing', diz Vozinha
Imagem de destaque
Brasil bate Argentina e leva ouro no futebol de cegos dos Jogos Parasul-Americanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados