Saiba onde assistir o jogo entre Barça e o líder do Campeonato Espanhol

Crédito: LLUIS GENE / AFP

O Barcelona recebe a Real Sociedad, líder do Campeonato Espanhol, nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). Distante do topo da tabela, o time de Ronald Koeman precisa cortar pontos para o time Basco caso queira seguir sonhando em brigar pelo título nacional nesta temporada. Os culés estão nove pontos atrás do rival.

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Preocupação

- Acredito que será uma partida aberta. São duas bolas que querem ter a bola e pressionam. Eles têm um sistema de jogo, atletas muito bons com a bola, a estrutura da equipe, querer jogar desde trás. Sabemos nossa situação. Temos que ganhar as partidas que nos faltam até o final. Devemos ter personalidade na partida de amanhã - disse Koeman.

Messi x Pelé

Além da disputa dentro de campo, o craque do Barcelona persegue um recorde do Rei do Futebol. Enquanto o brasileiro anotou 643 gols oficiais com a camisa do Santos, Messi alcançou a marca de 642 tentos no último final de semana ao decidir o duelo contra o Levante. Com isso, o argentino pode igualar e até mesmo ultrapassar o recorde de Pelé com o maior número de gols por um único clube.

FICHA TÉCNICA:Barcelona x Real Sociedad

Data e horário: 16/12/2020, às 17h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: FOX Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest, Ronald Araújo, Lenglet e Alba; Busquets, De Jong , Griezmann, Pedri e Coutinho; Messi.

Desfalques: Dembélé, Piqué, Ansu Fati e Sergi Roberto (machucados).

REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)Remiro; Gorosabel, Le Normand, Sagnan, Monreal; Mikel Merino, Zubimendi; Portu, Lopez, Janzuaj; Willian José