  • Sá Pinto é anunciado pelo Gaziantep, da Turquia: 'Muito feliz e orgulhoso por liderar esta equipe'
futebol

Sá Pinto é anunciado pelo Gaziantep, da Turquia: 'Muito feliz e orgulhoso por liderar esta equipe'

Treinador que comandou o Vasco em 2020 assinou um contrato de dois anos e meio com o clube turco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2021 às 09:17

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 09:17

Crédito: Divulgação/Gaziantep
Ricardo Sá Pinto é o novo treinador do Gaziantep. Na manhã desta quarta-feira, o ex-comandante do Vasco da Gama foi anunciado de forma oficial pelo clube turco. O jornal "A BOLA" já havia antecipado o acerto entre as duas partes.
"É oficial, sou o novo treinador do Gazientep. Estou muito contente e orgulhoso por liderar esta equipe. Vamos continuar a apostar no crescimento e sucesso da equipe, com ambição, e sempre prontos para lutar e ganhar", escreveu o treinador em seu Twitter oficial.Terceiro colocado no Campeonato Turco e à quatro pontos do líder Besiktas, o Gaziantep assinou um contrato de dois anos e meio com Sá Pinto.
CONFIRA A NOTA OFICIAL DO GAZIANTEP.
"O Gaziantep Football Club assinou um contrato oficial de 2,5 anos com o bem-sucedido selecionador português Ricardo Sá Pinto para o cargo de treinador.
O nosso treinador português, Sá Pinto, de 48 anos, assinou o contrato oficial com a cerimónia de assinatura que contou com a presença do nosso presidente do clube, Mehmet Büyükekşi, e dos nossos dirigentes Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba e Mehmet Ziylan.
Damos as boas-vindas ao nosso novo treinador, Ricardo Sá Pinto, à nossa comunidade rubro-negra e desejamos-lhe uma carreira de sucesso sob o telhado do nosso clube."

