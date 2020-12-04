Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sá Pinto, após eliminação do Vasco: 'Na próxima, me diga o telefone dele que pergunto quando devo substituir'
futebol

Sá Pinto, após eliminação do Vasco: 'Na próxima, me diga o telefone dele que pergunto quando devo substituir'

Técnico do Vasco demonstrou irritação na entrevista coletiva após a derrota do Cruz-Maltino para o Defensa y Justicia, que resultou na queda do time na Sul-Americana...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2020 às 00:32

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 00:32

Crédito: Ricardo Sá Pinto viveu o grande momento de tensão pelo Vasco até aqui (Matias Delacroix//AFP
Depois da eliminação do Vasco na Copa Sul-Americana, o técnico do Cruz-Maltino, Ricardo Sá Pinto, demonstrou bastante irritação durante a entrevista coletiva. A começar pela primeira resposta, após ter sido questionado sobre a demora para fazer substituições - a primeira foi só 20 minutos depois do gol sofrido. E contestou, com ironia.
- Não entendi. Na próxima, me diga o telefone dele que pergunto quando devo substituir - reclamou.
O treinador vascaíno chegou a pedir para não lhe fosse retirado um copo plástico de água de perto e pareceu ter se incomodado com quem lhe perguntava - no formato da Conmebol, as perguntas são enviadas e lidas por um assessor de imprensa. Mas Sá Pinto respondeu sobre o jogo.
- Se nós tivéssemos feito nas seis ou sete oportunidades, estava fácil. Continuo a dizer: O Vasco fez um grande jogo, merecia ter passado. É uma grande injustiça esse resultado. Volto a dizer: o adversário teve zero oportunidades contra sete nossas e um pênalti que nos foi roubado - bradou.
Por fim, a última pergunta lida foi sobre o que fazer para o time se recuperar na temporada. E assim ele respondeu.
- Continuar a trabalhar para melhorar - resumiu.
Nem todas as perguntas foram lidas. A enviada pela reportagem do LANCE!, por exemplo, foi uma que ficou sem o treinador desenvolver, apesar de ter sido enviada antes da coletiva de Gil - a pergunta enviada para o meio-campista foi respondida.
-> Confira a tabela da Copa Sul-Americana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados