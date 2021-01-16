Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Rueda admite conversas por rescisão de Robinho e vê definição próxima

Contrato do atacante termina em fevereiro, mas rescisão deve sair nos próximos dias...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2021 às 10:41

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 10:41

Crédito: Jota Erre/Photo Premium
O atacante Robinho nem chegou a jogar pelo Santos nessa sua última passagem, mas seu nome ainda repercute nos bastidores do clube. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o presidente santista Andres Rueda confirmou a intenção de encerrar a relação profissional com o jogador e que isso deve ser resolvido nos próximos dias.- Contrato vence em fevereiro. Conversamos com ele, sabe da intenção de terminar a relação profissional. Isso está no departamento jurídico para chamarmos a advogada dele nos próximos dias e encerrar essa questão -afirmou Rueda.Robinho foi condenado na Itália em primeira instância, em 2017, a nove anos de prisão por envolvimento em um caso de violência sexual a uma jovem albanesa, então com 22 anos, na época em que jogava pelo Milan, em 2013. A segunda instância manteve a condenação e a sentença.O contrato de Robinho com o Santos está suspenso desde outubro, dias depois do clube anunciar o retorno do jogador. A decisão foi tomada em comum acordo pela repercussão do caso entre patrocinadores e torcedores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para não ter problemas na hora de comprar um carro
Cantora capixaba lança “Com Muito Amor e Carinho”
Cantora capixaba transforma clássico de Roberto Carlos em “pagodão barroco”
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados