Rotenberg, do Botafogo, provoca Flamengo após vitória do Fluminense nos pênaltis: 'Justiça foi feita'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Os protagonistas da noite eram Flamengo e Fluminense, mas um dirigente do Botafogo também mostrou presença. Após o título da Taça Rio pelo Tricolor, conquistado nos pênaltis em cima da equipe da Gávea, nesta quarta-feira, no Maracanã, Ricardo Rotenberg, dirigente do Alvinegro, parabenizou os campeões.

- Parabéns, Fluminense. A justiça foi feita - escreveu o membro do Comitê Executivo do Glorioso em seu Twitter.