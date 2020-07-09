Rotenberg, do Botafogo, provoca Flamengo após vitória do Fluminense nos pênaltis: 'Justiça foi feita'

Os protagonistas da noite eram Flamengo e Fluminense, mas um dirigente do Botafogo também mostrou presença. Após o título da Taça Rio pelo Tricolor, conquistado nos pênaltis em cima da equipe da Gávea, nesta quarta-feira, no Maracanã, Ricardo Rotenberg, dirigente do Alvinegro, parabenizou os campeões.
- Parabéns, Fluminense. A justiça foi feita - escreveu o membro do Comitê Executivo do Glorioso em seu Twitter.
Botafogo e Fluminense, vale ressaltar, foram aliados fora dos gramados contra o retorno do Campeonato Carioca nas últimas semanas. O Tricolor, nesta quarta-feira, inclusive, entrou em campo com uma faixa escrita "Respeitem nossa história", também com o escudo do Alvinegro.