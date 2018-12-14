Ronicley e Caco Espinoza já fazem planos com Loco Abreu no Rio Branco

Loco Abreu fez sucesso com a camisa do Botafogo entre 2010 e 2012 Crédito: Lance

A contratação de um único jogador foi o bastante para levar torcedores à loucura e aumentar a ansiedade para o Capixabão 2019, que só começa daqui a dois meses. Aos 42 anos, o atacante Loco Abreu é o mais novo reforço do Rio Branco na temporada. Será o 28º clube da carreira do uruguaio, que disputou duas Copas do Mundo e é ídolo do Botafogo.

Tem torcedor contando os dias para ver o ex-cabeludo de perto. Mas também tem jogador que não vê a hora de fazer aquela tabelinha com o camisa 13 nos campos do Estado.

O meia Ronicley, ídolo do Rio Branco, está de volta ao Capa-Preta. Mesmo com 37 anos, ele admite que não escapa do friozinho na barriga quando pensa nos jogos que terá pela frente. Roni, inclusive, já se imagina comemorando gols com El Loco.

Ex-Estrela, o meia Ronicley vai voltar a vestir a camisa do Rio Branco Crédito: José Renato Campos/GloboEsporte.com

Já me imagino fazendo jogadas, comemorando de forma diferente. O futebol está politicamente correto, quero fugir dessa linha. Tem tudo para dar certo. A diretoria está de parabéns, trazer o Loco Abreu foi uma sacada bem legal."

O Rio Branco começa o ano com o pé direito, não tem motivação melhor. Estou feliz de estar retornando e volto com a cabeça diferente, estou preparado Ronicley - Meia do Rio Branco

Outra novidade no clube alvinegro para 2019 foi o técnico Caco Espinoza. Com passagens pelo sub-20 do Corinthians, Metropolitano-SC, Palmas-TO e Duque de Caxias, o treinador avalia como extremamente positiva a chegada do atacante, tanto dentro quanto fora de campo. Caco comparou Loco com Léo Moura, de 40 anos, que é um dos destaques do Grêmio. O treinador comandou o lateral direito no Metrô em 2016.

O Léo Moura era um exemplo por ser mais velho e sempre se cuidou. Basta vê-lo jogando hoje, de igual para igual com garotos. O Loco é um ícone do futebol. Ele tem um bom biotipo, se cuida e não tem um histórico de lesões, então a tendência é que ele esteja apto desde o início.

O técnico Caco Espinoza já teve passagem no comando do Metropolitano-SC Crédito: Sidnei Batista/CA Metropolitano

Para o treinador, Loco deve dar muito trabalho aos rivais capixabas, principalmente porque terá 10 companheiros de qualidade com a camisa capa-preta.

Temos um elenco de um nível que vai ajudar o Loco a render, porque ele não vai jogar sozinho. Temos que criar um contexto para que ele consiga ser essa pessoa importante no time, de colocar a bola na rede Caco Espinoza - Técnico capa-preta

"Ele é um cara que define muito bem, é muito experiente, de Copa do Mundo, sem contar a irreverência e cavadinhas. Qualidade e profissionalismo não faltam, isso é o mais importante, completou.

Novo patrocínio

O Rio Branco segue construindo grandes parcerias para 2019. Após anunciar a contratação do uruguaio Loco Abreu, o novo reforço vem de fora dos gramados. O clube fechou, nesta quinta-feira (13), com seu primeiro grande patrocinador para a temporada: a Unimed Vitória.