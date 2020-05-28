Ronaldo reforça apelo do Timão para que se evite volta imediata do futebol

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

O Corinthians continua reforçando a sua posição contrária ao retorno precoce do futebol em meio à pandemia de coronavírus. Além de carta aberta divulgada no início desta semana, o clube tem usado suas redes sociais para mostrar que a prioridade, no momento, é o controle do vírus, e não debates secundários. Dessa vez, Ronaldo Giovanelli foi o encarregado do apelo.

Em post desta quinta-feira, no Twitter oficial do Timão, o ex-goleiro e ídolo corintiano usou termos que foram divulgados em comunicado oficial, assinado por Andrés Sanchez, para tentar conscientizar a todos da importância de se preservar vidas antes de tomar decisões baseadas em quem está mais pronto ou mais disposto a correr riscos, em referência aos clubes que já voltaram.

- O Corinthians entende que o futebol não pode se antecipar ao controle do vírus. Depois de milhares de mortes causadas pela COVID-19, todo debate é menor. O futebol perde quando transmite que para a bola rolar basta decidir quem está pronto ou mais disposto a correr riscos enquanto se somam mais de mil óbitos por dia - disse o comentarista da Band.E MAIS:Diretor financeiro explica ajustes no Corinthians e diz que não há demissões 'por enquanto'Em nota, Corinthians diz que não dispensará atletas promissores da base, mas confirma 'readequação'Corinthians 'quebra' acordo com o elenco e renegociação pode travarCorinthians se garante e aumenta valor da multa de joia da basePedro Henrique reforça cautela do Corinthians para volta do futebolTimão decide dispensar atletas e demitir funcionários devido à criseRonaldo também valorizou as iniciativas do clube durante a pandemia, de manter o torcedor atualizado com informações úteis e responsáveis. E afirmou que tem o sonho de sair desse período sem que torcedores percam a vida.

- É por isso que promovemos a iniciativa solidária e levamos informação útil e responsável. Temos o sonho de terminarmos a pandemia sem nenhum torcedor a menos - completou o ídolo alvinegro.