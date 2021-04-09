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Romildo testa positivo para Covid-19; jogador vira desfalque do Botafogo contra o Volta Redonda

O Alvinegro ainda informou que Romildo está bem, com sintomas leves e sendo acompanhado pelos médicos do clube...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 18:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2021 às 18:34
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Nesta sexta-feira, o Botafogo, através do próprio Núcleo de Saúde e Performance, informou que o volante Romildo testou positivo para a Covid-19. Dessa forma, o jogador fica fora da partida deste sábado, contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, às 21h05, válida pela nona rodada do Campeonato Carioca. > Kalou fora: veja quem saiu e quem pode deixar o Botafogo"O Botafogo de Futebol e Regatas informa, através do seu Núcleo de Saúde e Performance, que o atleta Romildo testou positivo para Covid-19 e está fora da relação para o jogo com o Volta Redonda, pelo Campeonato Estadual. O atleta está bem, com sintomas leves e sendo acompanhado pelos médicos do clube".Seguindo os protocolos, Romildo também está fora do jogo da segunda fase da Copa do Brasil, contra o ABC, nesta quarta-feira, e do Clássico Vovô, contra o Fluminense, no dia 18.Romildo, de 20 anos, foi promovido para o time profissional no fim da temporada passada e disputou quatro partidas. No entanto, se recuperou a pouco tempo de lesão e ainda não ganhou oportunidades na temporada de 2021.

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