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Rogério Ceni tem retorno e ausência dentro dos considerados titulares no Fortaleza

Enquanto lateral-direito Tinga tem tudo para entrar na lista dos relacionados, zagueiro Quintero sequer viajará para enfrentar o Santos...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 17:25

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 17:25
Crédito: Divulgação/Leonardo Moreira/Fortaleza
Pensando nas alternativas que terá dentro do plantel para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni recebeu uma boa e uma má notícia em relação aos quadros clínicos do lateral-direito Tinga e do zagueiro colombiano Quintero.
Isso porque o defensor não possui qualquer condição de sequer fazer a viagem junto com a delegação para a Baixada Santista onde o Leão enfrentará no domingo (27) o Santos na Vila Belmiro.
A sua lesão muscular, contraída na vitória da última rodada contra o Internacional em casa, não inspira grande preocupação, mas a postura do departamento médico tem sido voltada ao trabalho preventivo. Com isso, é provável que Jackson e Paulão formem a dupla mais próxima da proteção da meta de Felipe Alves.
Já Tinga, que não esteve como opção nem contra o Grêmio nem contra o Internacional também por problema muscular na coxa, apresentou melhora nos últimos dias. Assim, provavelmente estará entre os relacionados e com chance, aliás, de começar como titular.
Apesar de se tratar ainda da 11ª Rodada, o embate já pode ser considerado como o famoso "duelo de seis pontos" onde, enquanto o Santos está em oitavo lugar com 16 pontos, o Tricolor do Pici vem logo na sequência em nono com 15.

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