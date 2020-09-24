Rogério Ceni tem retorno e ausência dentro dos considerados titulares no Fortaleza

Crédito: Divulgação/Leonardo Moreira/Fortaleza

Pensando nas alternativas que terá dentro do plantel para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni recebeu uma boa e uma má notícia em relação aos quadros clínicos do lateral-direito Tinga e do zagueiro colombiano Quintero.

Isso porque o defensor não possui qualquer condição de sequer fazer a viagem junto com a delegação para a Baixada Santista onde o Leão enfrentará no domingo (27) o Santos na Vila Belmiro.

A sua lesão muscular, contraída na vitória da última rodada contra o Internacional em casa, não inspira grande preocupação, mas a postura do departamento médico tem sido voltada ao trabalho preventivo. Com isso, é provável que Jackson e Paulão formem a dupla mais próxima da proteção da meta de Felipe Alves.

Já Tinga, que não esteve como opção nem contra o Grêmio nem contra o Internacional também por problema muscular na coxa, apresentou melhora nos últimos dias. Assim, provavelmente estará entre os relacionados e com chance, aliás, de começar como titular.