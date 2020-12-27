Rogério Ceni minimiza gramado e admite baixa produção ofensiva do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Rogério Ceni deixou o Castelão, neste sábado, insatisfeito com o resultado - empate sem gols com o Fortaleza - e a atuação do Flamengo, que pouco criou durante os 90 minutos e, com o resultado, perdeu o segundo lugar da tabela para o Atlético-MG. Admitindo a baixa produção ofensiva da equipe, o técnico minimizou a condição do gramado e mostrou confiança na briga pelo título.

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- Produzimos abaixo do que esperávamos. O gramado é uma parte secundária. Talvez tenha influenciado na parte do pênalti, que o Pedro escorregou. Não adianta usar o gramado como desculpa - avaliou Ceni, antes de complementar:

- Com certeza absoluta (acredita no título brasileiro). Não se pode trabalhar no Flamengo se não acredita que pode ser campeão. Independente da diferença de pontos que termine esta rodada, é completamente possível diminuí-la e chegar na última rodada jogando pelo título - seguiu o técnico do Rubro-Negro.Confira outras respostas do técnico Rogério Ceni, do Flamengo:Desempenho do Everton RibeiroÉ um jogador de criatividade, a função dele é fazer a bola correr. O lado dele, com o Isla, está mais prejudicado, estão mais sozinhos, o jogo acontece mais pelo lado esquerdo, com o Gerson. Precisamos apresentar um terceiro jogador para se apresentar para ele.

Retorno ao CastelãoÉ um prazer voltar e ver os caras que treinei. A dificuldade que o Flamengo enfrentou se deve ao sistema de três anos que foi montado justamente para enfrentar times como o Flamengo, Atlético-MG, Internacional. Acho que o Fortaleza pode chegar na Sul-Americana. Tem jogadores e futebol para isso.