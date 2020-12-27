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futebol

Rogério Ceni minimiza gramado e admite baixa produção ofensiva do Flamengo

Por outro lado, o técnico demonstrou confiança na briga pelo título do Brasileirão...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 22:07

LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 22:07
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Rogério Ceni deixou o Castelão, neste sábado, insatisfeito com o resultado - empate sem gols com o Fortaleza - e a atuação do Flamengo, que pouco criou durante os 90 minutos e, com o resultado, perdeu o segundo lugar da tabela para o Atlético-MG. Admitindo a baixa produção ofensiva da equipe, o técnico minimizou a condição do gramado e mostrou confiança na briga pelo título.
+ CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO E SIMULE OS RESULTADOS
- Produzimos abaixo do que esperávamos. O gramado é uma parte secundária. Talvez tenha influenciado na parte do pênalti, que o Pedro escorregou. Não adianta usar o gramado como desculpa - avaliou Ceni, antes de complementar:
- Com certeza absoluta (acredita no título brasileiro). Não se pode trabalhar no Flamengo se não acredita que pode ser campeão. Independente da diferença de pontos que termine esta rodada, é completamente possível diminuí-la e chegar na última rodada jogando pelo título - seguiu o técnico do Rubro-Negro.Confira outras respostas do técnico Rogério Ceni, do Flamengo:Desempenho do Everton RibeiroÉ um jogador de criatividade, a função dele é fazer a bola correr. O lado dele, com o Isla, está mais prejudicado, estão mais sozinhos, o jogo acontece mais pelo lado esquerdo, com o Gerson. Precisamos apresentar um terceiro jogador para se apresentar para ele.
Retorno ao CastelãoÉ um prazer voltar e ver os caras que treinei. A dificuldade que o Flamengo enfrentou se deve ao sistema de três anos que foi montado justamente para enfrentar times como o Flamengo, Atlético-MG, Internacional. Acho que o Fortaleza pode chegar na Sul-Americana. Tem jogadores e futebol para isso.
Desempenho ofensivoSe tivéssemos feito um gol no primeiro tempo, talvez o Fortaleza se abrisse mais. Jogam muito próximos, com duas linhas, se defende bem. Individualmente não tivemos uma produção normal. Nossos homens de frente foram bem marcados, mas não conseguimos marcar nas oportunidades que tivemos.

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