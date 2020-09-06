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futebol

Rogério Ceni lamenta derrota: 'Poderíamos ter vencido'

Treinador gostou da sua equipe e lamentou a falta de sorte na reta final do confronto...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 15:52

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 15:52
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O fim de semana terminou amargo para o Fortaleza. No Maracanã, a equipe encarou o Flamengo, mas um gol no fim decretou novo revês no Campeonato Brasileiro.Na visão do técnico Rogério Ceni, o Leão do Pici tinha totais condições de derrotar o Rubro-Negro fora de casa.
‘Foi um jogo parelho, com exceção dos seis primeiros minutos, quando fomos irreconhecíveis e sofremos o gol. Depois disso, jogamos de acordo com as nossas possibilidades. Faltou um velocista a mais para vencermos o jogo no final, o que era completamente possível, depois do Flamengo ter ficado mais desgastado. Poderíamos ter vencido o jogo e, nos minutos finais, ainda ficamos com um jogador a mais’, afirmou.
Com o revés fora de casa, o Fortaleza encerra a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro na 11ª colocação, com 8 pontos.

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