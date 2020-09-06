Rogério Ceni lamenta derrota: 'Poderíamos ter vencido'

O fim de semana terminou amargo para o Fortaleza. No Maracanã, a equipe encarou o Flamengo, mas um gol no fim decretou novo revês no Campeonato Brasileiro.Na visão do técnico Rogério Ceni, o Leão do Pici tinha totais condições de derrotar o Rubro-Negro fora de casa.

‘Foi um jogo parelho, com exceção dos seis primeiros minutos, quando fomos irreconhecíveis e sofremos o gol. Depois disso, jogamos de acordo com as nossas possibilidades. Faltou um velocista a mais para vencermos o jogo no final, o que era completamente possível, depois do Flamengo ter ficado mais desgastado. Poderíamos ter vencido o jogo e, nos minutos finais, ainda ficamos com um jogador a mais’, afirmou.