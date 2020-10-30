futebol

Rodrigo Santana é anunciado como novo técnico do Coritiba

Livre no mercado desde a sua saída do Avaí, o treinador assume a vaga deixada por Jorginho...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 23:37

LanceNet

Crédito: André Palma/Divulgação/Avaí
Fim da expectativa no Coritiba. Depois de muitos ‘nãos’, o Coxa finalmente recebeu o sim. Trata-se de Rodrigo Santana, que assume a vaga deixada por Jorginho no último fim de semana.A negociação entre as partes foi rápida. Livre no mercado desde a saída do Avaí, o treinador demonstrou vontade em abraçar o projeto de recuperação do Coxa.
Agora, Rodrigo Santana terá a dura missão de reabilitar o time, que está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Após 18 jogos, o time do Couto Pereira venceu apenas quatro.
Antes de Rodrigo Santana, o Coritiba foi dirigido no Brasileirão por outros dois técnicos: Eduardo Barroca e Jorginho.
O Coxa volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Atlético-GO, no Couto Pereira.

