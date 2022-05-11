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Rodrigo Caio volta a defender o Flamengo após 159 dias e relata: 'Algo que não sentia há muito tempo'

Contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil, zagueiro entre em campo pela primeira vez desde a cirurgia no joelho direito, em dezembro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2022 às 20:41

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 20:41

O jogo entre Flamengo e Altos-PI, nesta quarta pela Copa do Brasil, foi mais do que especial para o Rodrigo Caio. Recuperado da lesão e cirurgia no joelho direito, o zagueiro voltou a atuar pelo Rubro-Negro após mais de cinco meses. O camisa 3 foi titular, vestiu a braçadeira de capitão e disputou os 45 minutos iniciais. Na ida para o intervalo, celebrou o momento, agradeceu aos companheiros e aos familiares.
+ Fla dentro! Veja times que aderiram à Libra e quem está na espera Passa um filme na minha cabeça de tudo que vivi nesses cinco meses. Foram momentos muito difíceis, mas ultrapassados. Isso me dá muita alegria e uma motivação muito grande para voltar a jogar, me sentir bem, confortável, saudável. Algo que eu não sentia há muito tempo - afirmou Rodrigo Caio ao canal Amazon Prime.
- Só tenho a agradecer a Deus por todo suporte, aos companheiros que estiveram do meu lado em todo momento, ao departamento médico que fez um trabalho incrível comigo, e minha família. Foi fundamental nesse processo. Estiveram comigo em todos momentos, sofreram comigo, e espero poder ter uma sequência de jogos. É o mais importante para que eu possa voltar ao meu nível - completou.Veja as imagens do elenco do Flamengo com a nova camisa de treino!Seguindo a programação feita junto à comissão técnica, Rodrigo Caio foi substituído no intervalo, por Pablo. Aos poucos, o zagueiro vai readquirindo o ritmo de jogo e fica à disposição de Paulo Sousa. O próximo compromisso será no sábado, contra o Ceará, no Brasileirão.
Crédito: RodrigoCaioemaçãocontraoAltos-PI,noRaulinodeOliveira(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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