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futebol

Rodrigo Caio recebe homenagem pelas 100 partidas pelo Flamengo

Zagueiro alcançou marca na última quinta-feira, contra o Vélez Sarsfield, na Libertadores...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 17:20

LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 17:20
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Antes da bola rolar para Flamengo e Palmeiras no Maracanã, neste domingo, o zagueiro Rodrigo Caio recebeu as devidas homenagens pelos 100 jogos pelo Rubro-Negro. O camisa 3 alcançou a marca na última quinta-feira, no empate sem gols com o Vélez Sarsfield (ARG), na fase de grupos da Copa Libertadores.
O atleta recebeu uma camisa especial das mãos do diretor Bruno Spindel, do vice-presidente de futebol Marcos Braz e do presidente Rodolfo Landim.
Em 100 jogos de Rodrigo Caio com o Manto, o Fla soma 65 vitórias, 22 empates e 13 derrotas. O zagueiro tem cinco gols e conquistou o Tri do Carioca, o Bi do Brasileirão e da Supercopa do Brasil, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

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