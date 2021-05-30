Rodrigo Caio recebe homenagem pelas 100 partidas pelo Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Antes da bola rolar para Flamengo e Palmeiras no Maracanã, neste domingo, o zagueiro Rodrigo Caio recebeu as devidas homenagens pelos 100 jogos pelo Rubro-Negro. O camisa 3 alcançou a marca na última quinta-feira, no empate sem gols com o Vélez Sarsfield (ARG), na fase de grupos da Copa Libertadores.

O atleta recebeu uma camisa especial das mãos do diretor Bruno Spindel, do vice-presidente de futebol Marcos Braz e do presidente Rodolfo Landim.