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Rodrigo Caetano diz que Galo buscará o primeiro lugar do seu grupo na Libertadores da América

O alvinegro já conheceu seus rivais e prepara a logística para encarar viagens longas...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 21:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 21:25
O diretor de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano, comentou sobre os rivais que o Galo terá na fase de grupos da Copa Libertadores 2021. A estreia do alvinegro será no dia 21 de abril, mas sem definição do rival no primeiro duelo. A equipe mineira está no Grupo H, ao lado de Cerro Porteño-PAR, Deportivo La Guaira-VEN e América de Cali-COL. Caetano se mostrou confiante na possibilidade do alvinegro conseguir ser o primeiro de sua chave, o que poderá dar vantagens nas fases seguintes, de mata-mata, como jogar o jogo de volta em casa. Confira no vídeo acima a entrevista do dirigente atleticano. O Galo está no Grupo H com América de Cali-COL, Cerro Porteño-PAR e Deportivo La Guaíra-VEN-(Reprodução/Conmebol)

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