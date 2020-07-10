Rivaldo volta a pedir para o Barça se esforçar na recontratação de Neymar

Em entrevista ao Betfair.Net, Rivaldo disse que Neymar deveria mesmo deixar o Paris Saint-Germain e voltar ao Barcelona. E que o clube catalão deveria focar na contratação do brasileiro e desistir de tentar o atacante argentino Lautaro Martinez, destaque da Inter de Milão e o jogador mais cobiçado do momento no futebol europeu.- Neymar seria a melhor contratação possível para o Barcelona, pois animaria todo o grupo e daria uma boa alternativa para decidir partidas, dando descanso para o Messi em alguns momentos - disse Rivaldo, para em seguida completar: - A Inter de Milão informou que após expirar a cláusula de rescisão do Lautaro pretende manter o jogador ou o vender por um valor extremamente elevado, então, o Barcelona deveria tentar novamente assinar com o Neymar, já que o Leonardo (dirigente do PSG) pode estar interessado em negociá-lo.