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futebol

Rivaldo volta a pedir para o Barça se esforçar na recontratação de Neymar

Melhor do mundo em 1999 (com a camisa do clube catalão) e pentacampeão com a Seleção fera espera que Barcelona deixe de lado o sonho de ter Laurato e centre esforços por Ney...
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Publicado em 

10 jul 2020 às 01:06

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 01:06

Crédito: ELECTRONIC IMAGE / Arquivo Lance!)
Em entrevista ao Betfair.Net, Rivaldo disse que Neymar deveria mesmo deixar o Paris Saint-Germain e voltar ao Barcelona. E que o clube catalão deveria focar na contratação do brasileiro e desistir de tentar o atacante argentino Lautaro Martinez, destaque da Inter de Milão e o jogador mais cobiçado do momento no futebol europeu.- Neymar seria a melhor contratação possível para o Barcelona, pois animaria todo o grupo e daria uma boa alternativa para decidir partidas, dando descanso para o Messi em alguns momentos - disse Rivaldo, para em seguida completar: - A Inter de Milão informou que após expirar a cláusula de rescisão do Lautaro pretende manter o jogador ou o vender por um valor extremamente elevado, então, o Barcelona deveria tentar novamente assinar com o Neymar, já que o Leonardo (dirigente do PSG) pode estar interessado em negociá-lo.

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