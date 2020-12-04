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futebol

Rivaldo crê que Neymar sabe algo sobre conversas entre Messi e PSG

Neymar disse na quarta-feira que gostaria de atuar ao lado do argentino novamente. Para campeão do mundo, declaração mostra que brasileiro sabe dos bastidores...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 09:29

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 09:29

Crédito: Neymar e Messi poderiam voltar a jogar juntos, mas dessa vez no Paris Saint-Germain (Divulgação Fifa
Rivaldo, campeão do mundo pela Seleção Brasileira e lenda do Barcelona, acredita que existe algo entre Lionel Messi e Paris Saint-Germain desde a declaração de Neymar, na última quarta-feira, de que gostaria de voltar a jogar ao lado do argentino. Em declarações à “Betfair”, o ex-jogador não crê que a estrela do PSG falaria o que disse sem saber de nenhuma informação.
- Quando Neymar disse que quer voltar a jogar com Messi, é porque algo deve saber da possível contratação de Messi pelo PSG. Seria magnífico vê-los jogar novamente, ainda que fosse na França. Não creio que Neymar diria isso por dizer. Certamente ele sabe algo dos dirigentes do PSG sobre as negociações ou conversas com Messi.Rivaldo afirma também que essa é a oportunidade ideal para que o clube francês vá atrás do craque argentino por conta do fim de contrato se aproximando e da amizade entre o craque do Barça e Neymar. Enquanto isso, a novela sobre o futuro de Messi vai se arrastando, mas ganhando novos contornos com a aproximação de janeiro.

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