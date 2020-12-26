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Rivais de Manchester, City e United brigam pela contratação de Grealish

Jogador de 25 anos é o principal nome do Aston Villa e desperta o interesse dos rivais de Manchester, que fazem dérbi por sua contratação para a próxima temporada...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 15:59

LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 15:59
Crédito: AFP
Um dos grandes nomes atualmente no futebol inglês, o meia Jack Grealish é alvo de um clássico fora das quatro linhas. Segundo informações do site "Manchester Evening News", Manchester City e Manchester United, rivais da mesma cidade, querem a contratação do jogador de 25 anos.
+ Veja a tabela da Premier LeagueAo final da última temporada, o camisa 10 do time de Birmingham já havia sido alvo do Manchester United, mas o clube não chegou a um acordo com o Aston Villa. Na ocasião, os Leões pediram 80 milhões de libras (R$ 536 milhões na cotação da época) para vender o atleta.
+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!
No mês passado, segundo o jornal "The Independent", o técnico Pep Guardiola definiu o jogador do Aston Villa como alvo prioritário para a próxima temporada.

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