Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comemorativa

Rio Branco lança camisa do acesso e faz promoção para final da Série B

O torcedor que comprar a camisa comemorativa terá direito a um ingresso para a decisão, no Kleber Andrade

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 15:17
Neste sábado (9), Rio Branco e Estrela se enfrentam na grande final da Série B do Campeonato Capixaba, a partir das 15 horas. E para comemorar o acesso, a diretoria capa-preta lançou uma camisa especial e fará uma promoção para os torcedores que forem ao confronto no estádio Kleber Andrade.
A camisa em comemoração do acesso do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação
O torcedor que comprar a camisa comemorativa, no valor de R$ 60, terá direito a um ingresso para a final. Na compra de duas camisas, pelo valor de R$ 100, o torcedor garante duas entradas. A venda vai acontecer nas bilheterias do Kleber Andrade, a partir das 12h30 de sábado.
O diretor de marketing do Rio Branco, Luciano Mendonça, contou que o objetivo é valorizar a torcida, que foi peça fundamental no acesso do clube. O lançamento da camisa vem para coroar o nosso acesso, pois conseguimos subir mesmo com muitas dificuldades financeiras. Além da venda ser toda revertida para o clube, essa promoção também é uma forma de valorizar o nosso torcedor, que nos apoiou em todo campeonato.
Além do lançamento da camisa, no sábado acontece o tradicional Esquenta Capa-Preta, a partir das 13h30, no Kleber Andrade. Haverá shows com a bateria da Escola de Samba Boa Vista e o intérprete Emerson Xumbrega.
Serviço
 Camisa comemorativa O Gigante Voltou
Valor: Uma camisa R$ 60,00 - incluso um ingresso.
Duas camisas: R$ 100,00 - incluso dois ingressos.
Onde comprar: bilheteria do estádio Kleber Andrade, a partir das 12h30 de sábado (9).
Ingressos na bilheteria: R$ 20 (inteira) é R$ 10 (meia). Torcedor com a camisa do Rio Branco também paga meia entrada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados