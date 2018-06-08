Rio Branco lança camisa do acesso e faz promoção para final da Série B

Neste sábado (9), Rio Branco e Estrela se enfrentam na grande final da Série B do Campeonato Capixaba, a partir das 15 horas. E para comemorar o acesso, a diretoria capa-preta lançou uma camisa especial e fará uma promoção para os torcedores que forem ao confronto no estádio Kleber Andrade.

A camisa em comemoração do acesso do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação

O torcedor que comprar a camisa comemorativa, no valor de R$ 60, terá direito a um ingresso para a final. Na compra de duas camisas, pelo valor de R$ 100, o torcedor garante duas entradas. A venda vai acontecer nas bilheterias do Kleber Andrade, a partir das 12h30 de sábado.

O diretor de marketing do Rio Branco, Luciano Mendonça, contou que o objetivo é valorizar a torcida, que foi peça fundamental no acesso do clube. O lançamento da camisa vem para coroar o nosso acesso, pois conseguimos subir mesmo com muitas dificuldades financeiras. Além da venda ser toda revertida para o clube, essa promoção também é uma forma de valorizar o nosso torcedor, que nos apoiou em todo campeonato.

Além do lançamento da camisa, no sábado acontece o tradicional Esquenta Capa-Preta, a partir das 13h30, no Kleber Andrade. Haverá shows com a bateria da Escola de Samba Boa Vista e o intérprete Emerson Xumbrega.

Serviço

Camisa comemorativa O Gigante Voltou

Valor: Uma camisa R$ 60,00 - incluso um ingresso.

Duas camisas: R$ 100,00 - incluso dois ingressos.

Onde comprar: bilheteria do estádio Kleber Andrade, a partir das 12h30 de sábado (9).