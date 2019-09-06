Rio Branco encerra jejum com goleada sobre o Sport-ES no Kleber Andrade

Robert, com dois gols, foi o grande nome da vitória capa-preta sobre o Sport-ES Crédito: Suzana Rosseto/Rio Branco

Eram já três rodadas sem vencer e exatos 298 minutos sem balançar as redes adversárias, mas bastou o Rio Branco colocar um camisa 9 de ofício em campo que o jejum acabou, com direito a "juros e correção monetária".

É bem verdade que a fragilidade do adversário colaborou para que a má fase chegasse ao fim, mas o Rio Branco fez o que lhe cabia para aplicar um acachapante 5 a 0 sobre o Sport-ES na noite desta sexta-feira (07), no Kleber Andrade, em partida que marcou a abertura da quinta rodada da Copa Espírito Santo.

Estreante da noite, o atacante Robert, artilheiro do último Capixabão pelo Real Noroeste, marcou dois gols e mostrou que o faro de gol do primeiro semestre segue apurado. Russo, Iury e Pedro Henrique completaram a goleada do Capa-Preta.

Com o triunfo, o Rio Branco chegou aos oito pontos e manteve-se na quinta colocação. Já o Sport segue na lanterna ainda sem somar pontos. Na próxima rodada o Brancão mede forças contra o Real Noroeste, em Águia Branca, no estádio José Olímpio da Rocha.

O JOGO

A bola mal rolou no Klebão e o Rio Branco logo abriu o placar, com Russo. O atacante aproveitou chute cruzado de Erick Bahia e escorou para o gol sem dificuldades, aos 5 minutos. Dono do jogo, o segundo veio na sequência com o estreante Robert. De cabeça, com estilo, ele testou firme aos 11. O Capa-Preta seguiu atacando, mas os outros gols ficaram para a segunda etapa.

Jogadores do Rio Branco comemoram a goleada no Kleber Andrade Crédito: Suzana Rosseto/Rio Branco

Na volta do intervalo, o Sport até conteve o ímpeto rival, mas só até os 19 minutos. Robert recebeu de costas, girou e finalizou com estilo para anotar o terceiro. Em ritmo de treino, o quarto gol saiu aos 39, com Iury. O lateral cobrou falta com perfeição e superou o goleiro Diogo Luiz.