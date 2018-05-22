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Série B Capixaba

Rio Branco e Aracruz largam na frente em busca do acesso à Série A

O Capa-Preta tem a vantagem do empate no jogo de volta da semifinal, enquanto o Dragão pode até perder por um gol de diferença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 14:46

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 14:46

O Rio Branco empatou com o Castelo no último domingo Crédito: Rio Branco/Divulgação
Rio Branco e Aracruz estão mais perto do retorno à elite do Campeonato Capixaba. No último final de semana aconteceram os jogos de ida das semifinais da Série B. No sábado (19), o Estrela foi derrotado dentro de casa pelo Aracruz por 1 a 0, com gol do atacante Matheus Costa.
Como ficou melhor colocado que o Estrela na primeira fase, o Dragão pode até perder por um gol de diferença, no jogo da volta, que mesmo assim avança à decisão e garante o acesso para a primeira divisão. A partida acontece no próximo domingo (27), às 15h, no Bambu.
Já no domingo (20), o Castelo recebeu o Rio Branco e os times empataram em 1 a 1 - Darlan abriu o placar para o Capa-Preta e Iedo deixou tudo igual. No próximo sábado (26), às 16h, no Kleber Andrade, o time de Charles de Almeida joga pelo empate para voltar à elite.
"Trabalhei forte durante a semana para quando a oportunidade aparecer. Fui feliz em marcar o primeiro gol. O resultado em si foi bom, pois temos a vantagem jogando em casa. Vamos focar no jogo de volta para conseguir o acesso", afirmou Darlan.

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