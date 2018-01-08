Rio Branco desperdiça pênalti, cai de ritmo e perde para o Atlético-MG

O Rio Branco se despediu na noite deste domingo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após a segunda derrota no Grupo 23, que joga em Osasco, o time do Espírito Santo não pontuou e não tem mais chances de classificação na competição de base mais importante do Brasil. Melhor na etapa inicial, já que o time do Atlético-MG parecia bem desligado, o Brancão chegou a desperdiçar um pênalti - o volante Hugo jogou para fora. Sem nada com isso, na etapa complementar os mineiros melhoraram e não demorou para os gols saírem: Alerrandro, aos 26 minutos, e Welinton, aos 30, garantiram o triunfo do Galo.

Rio Branco perde para o Atlético-MG na Copa São Paulo de Futebol Júnior Crédito: MARCOS BEZERRA/FUTURA PRESS

Pelo lado dos capixabas restou apenas o lamento pela campanha tão precoce. De acordo com o lateral Felipe Pampolin, o Rio Branco não teve capacidade para matar o jogo quando teve oportunidade.

"Faltou manter a concentração no segundo tempo do confronto. Jogamos com intensidade. Somos time pequeno e temos que matar o jogo quando tivermos possibilidade. Depois sofremos no final, mas não dava mais tempo para correr atrás", desabafa o jovem.

Para piorar a situação, o clima esquentou na reta final do duelo. O Atlético perdeu dois jogadores pelo cartão vermelho. Bruno Roberto, após carrinho forte no meio-campo, e Welinton, por discutir com Leonardo, do Capa-Preta, que também foi expulso.