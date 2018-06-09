Rio Branco derrota o Estrela e é o campeão da Série B do Capixabão

Solta o grito, torcedor! O Rio Branco está de volta à Série A do Campeonato Capixaba e em grande estilo. Após conquistar o acesso (juntamente com o Estrela), o time ainda sagrou-se o grande campeão da Série B. Na tarde deste sábado (09), o Capa-Preta derrotou o Estrela por 3 a 1, no estádio Kleber Andrade. Na última quarta (06), já havia vencido por 1 a 0, no Sumaré. Desta forma, o time igualou campanha de 2005, quando venceu as duas partidas da final.

A comemoração dos jogadores do Rio Branco com o título da Série B Crédito: Rio Branco/Divulgação

Um dos destaques da decisão foi o atacante Rael Cruel, que balançou as redes duas vezes para o Rio Branco - Andinho também marcou. Já James Muriçoca descontou para os visitantes nos minutos finais.

Nesta Série B, o Rio Branco fez 14 jogos, sendo 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota.

Tanto o Rio Branco quanto o Estrela não têm calendário para o restante deste ano. As duas equipes não irão disputar a Copa Espírito Santo 2018.

Rio Branco 3 x 1 Estrela

Rio Branco: Walter; Lucas Martins (Renato), Dilsinho, Lucas Barboza e João Vitor (Dodô); Thomas, Dedé e Canário; Andinho (Vargas), Edu e Rael. Técnico: Charles de Almeida

Estrela: Mártin Becker; Brian, Jonata "Pé de Pato", Wesley e Ratinho; James Muriçoca, Tabata, Jonathan (Robinho) e Anderson Canhoto (Babal); Ronicley e Jarles Baiano (Pepeta). Técnico: Paulo Marcos

Gols: Andinho, aos 33 minutos do 1º tempo. Rael, aos 2 e aos 6, e James Muriçoca, aos 44 minutos do 2º tempo.

Público: 1.791 presentes

Renda: R$ 19.610,00

Árbitro: Carlito Rosa