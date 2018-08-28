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Seleção Brasileira

Richarlison vibra com convocação: 'Chamado mais importante da carreira'

Atacante capixaba foi convocado por Tite para a vaga de Pedro, que sofreu lesão no joelho

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 16:12
Richarlison vai entrar na vaga de Pedro, que foi cortado por lesão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Richarlison vai vestir a camisa da Seleção principal pela primeira vez. O atacante capixaba, que defende o Everton, da Inglaterra, é só alegria com o convite que recebeu do técnico Tite. Chamado para a vaga de Pedro, que foi cortado após lesão no joelho, o jogador fará parte do grupo que enfrentará os Estados Unidos e El Salvador nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente.
Nas redes sociais, o atacante fez questão de agradecer todo o carinho que tem recebido dos torcedores e prometeu "honrar" a amarelinha.
"Recebi o chamado mais importante da minha carreira: vou ter a honra de vestir a camisa da seleção. Prometo retribuir todo apoio e carinho dentro de campo", afirmou.
O atacante também desejou melhoras para Pedro. O atleta do Fluminense sofreu uma lesão no joelho direito no último sábado (25) em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro.
"Quero deixar o meu apoio ao meu irmão Pedro, que infelizmente teve essa lesão aí e espero em breve encontrar ele na seleção".
A Seleção Brasileira começa a se apresentar no próximo domingo (02) em Nova Jérsei, onde fará sua preparação para o jogo contra os Estados Unidos.
CARREIRA CURTA NO ES
Natural de Nova Venécia, Richarlison começou a carreira no Real Noroeste, de Águia Branca, e depois seguiu para o América Mineiro. Já profissionalizado, o jogador foi contratado pelo Fluminense. No time carioca, o capixaba ganhou o respeito da torcida e do técnico Abel Braga e em 2017 foi vendido para o Walford, da Inglaterra. 
Em julho, o capixaba foi vendido ao Everton, também da Inglaterra, por R$ 247 milhões. Em três jogos na atual temporada, marcou três gols e fez crescer os apelos da torcida por uma convocação para a Seleção. 

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