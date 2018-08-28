Richarlison vibra com convocação: 'Chamado mais importante da carreira'

Richarlison vai entrar na vaga de Pedro, que foi cortado por lesão Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Richarlison vai vestir a camisa da Seleção principal pela primeira vez. O atacante capixaba, que defende o Everton, da Inglaterra, é só alegria com o convite que recebeu do técnico Tite. Chamado para a vaga de Pedro , que foi cortado após lesão no joelho, o jogador fará parte do grupo que enfrentará os Estados Unidos e El Salvador nos dias 7 e 11 de setembro, respectivamente.

Nas redes sociais, o atacante fez questão de agradecer todo o carinho que tem recebido dos torcedores e prometeu "honrar" a amarelinha.

"Recebi o chamado mais importante da minha carreira: vou ter a honra de vestir a camisa da seleção. Prometo retribuir todo apoio e carinho dentro de campo", afirmou.

O atacante também desejou melhoras para Pedro. O atleta do Fluminense sofreu uma lesão no joelho direito no último sábado (25) em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro.

"Quero deixar o meu apoio ao meu irmão Pedro, que infelizmente teve essa lesão aí e espero em breve encontrar ele na seleção".

A Seleção Brasileira começa a se apresentar no próximo domingo (02) em Nova Jérsei, onde fará sua preparação para o jogo contra os Estados Unidos.

CARREIRA CURTA NO ES

Natural de Nova Venécia, Richarlison começou a carreira no Real Noroeste , de Águia Branca, e depois seguiu para o América Mineiro. Já profissionalizado, o jogador foi contratado pelo Fluminense. No time carioca, o capixaba ganhou o respeito da torcida e do técnico Abel Braga e em 2017 foi vendido para o Walford, da Inglaterra.