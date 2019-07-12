Boa ação

Richarlison vai agitar o sábado de Nova Venécia com jogo beneficente

O "Amigos do Richarlison" vai rolar a partir das 16 horas, no estádio Zenor Pedrosa Rocha. Alimentos arrecadados serão doados a famílias carentes da região

Publicado em 12 de julho de 2019 às 19:18 - Atualizado há 6 anos

Em 2018, Richarlison fez um jogo beneficente em Nova Venécia Crédito: Oswaldo Botrel/Divulgação

Todos em prol do bem. Pelo segundo ano consecutivo, o atacante capixaba Richarlison, do Everton, vai a campo neste sábado (13) na sua cidade natal, em Nova Venécia, para fazer muito mais do que gols. O jogo beneficente chamado de "Amigos do Richarlison", a partir das 16 horas, vai arrecadar alimentos para famílias carentes da região.

O estádio Zenor Pedrosa Rocha deve receber milhares de torcedores que querem ver ao vivo e a cores a cria de Nova Venécia que virou xodó mundo afora. Afinal, Richarlison foi um dos grandes nomes desta Copa América por vários motivos: o capixaba contraiu caxumba durante a competição e se recuperou em tempo recorde, marcou o gol que selou o título da Seleção Brasileira, fez a famosa dança do pombo e, de quebra, ainda protagonizou uma cena cômica ao esquecer o nome da bisavó em uma coletiva ao vivo.

E quem quiser conhecer o talento e o carisma de Richarlison de perto, basta levar 2kg de alimentos não-perecíveis. No ano passado, quando o jogador ainda atuava pelo Watford, da Inglaterra, o “Amigos do Richarlison” arrecadou 3 toneladas de alimentos de cerca de 3 mil torcedores.

O atacante Richarlison, da Seleção Brasileira, foi homenageado na Assembleia Legislativa Crédito: Carlos Alberto Silva

Após ser homenageado na Assembleia Legislativa, no início desta semana, Richarlison falou sobre o evento. “Vou fazer um jogo beneficente para ajudar as pessoas carentes de Nova Venécia. Espero que seja um jogo maneiro, festivo, que todo mundo possa comemorar e quem tem a ganhar é a só a cidade”.

Além de Richarlison, é provável que outro jogador da Seleção Brasileira esteja no gramado do estádio Zenor Pedrosa Rocha neste sábado (13).





