Pombo solidário

Richarlison doa mais de 6 toneladas de alimentos a famílias carentes

Moradores de Nova Venécia, cidade natal do atacante, e região foram contemplados com as doações

Publicado em 19 de julho de 2019 às 20:15 - Atualizado há 6 anos

O jogo promovido por Richarlison arrecadou 6,4 toneladas de alimentos Crédito: Reprodução/Instagram

No último sábado (13), o craque capixaba Richarlison, promoveu um amistoso festivo em Nova Venécia que atraiu mais aproximadamente 3 mil pessoas ao estádio Zenor Pedrosa Rocha. Além dos gols e belas jogadas, o evento teve o intuito de arrecadar alimentos aos mais necessitados.

Nesta sexta-feira (19) veio a contabilidade final do que foi arrecadado: 6,4 toneladas de alimentos, que foram todos destinados às famílias carentes da cidade natal do atacante do Everton-ING e da Seleção Brasileira. Vale destacar que a quantidade equivale ao dobro do que foi arrecadado na edição de 2018 da partida festiva.

Satisfeito em ajudar com quem mais necessita, o Pombo mostrou pelas redes sociais a doação dos alimentos e agradeceu aos que marcaram presença à partida e doaram os alimentos. "Foram 6,4 toneladas de alimentos arrecadados. Se existe a chance de fazer uma pequena diferença na vida de alguém, não pense duas vezes. Obrigado, mais uma vez, Nova Venécia e toda região!", postou o jogador.

Veja a galeria com os alimentos arrecadados

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta