Richarlison: "Espero continuar dando alegria para a minha cidade"

Publicado em 18 de julho de 2019 às 23:16
- Atualizado há 6 anos
Aos 22 anos, o atacante capixaba Richarlison vive o melhor momento de sua carreira. Dono do gol que sacramentou a conquista da Copa América pela Seleção Brasileira, o jogador mantém a humildade e a simplicidade que o fez conquistar o carinho dos brasileiros. Richarlison recebeu a reportagem do Gazeta Online e falou sobre tudo o que viveu nos últimos dias.
