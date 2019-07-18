Em vídeo

Richarlison: "Espero continuar dando alegria para a minha cidade"

Atacante capixaba comemora o bom momento na carreira, mas mantém a simplicidade que conquistou o Brasil

Aos 22 anos, o atacante capixaba Richarlison vive o melhor momento de sua carreira. Dono do gol que sacramentou a conquista da Copa América pela Seleção Brasileira, o jogador mantém a humildade e a simplicidade que o fez conquistar o carinho dos brasileiros. Richarlison recebeu a reportagem do Gazeta Online e falou sobre tudo o que viveu nos últimos dias.