Richarlison: "Espero continuar dando alegria para a minha cidade"

Richarlison: "Espero continuar dando alegria para a minha cidade"

Atacante capixaba comemora o bom momento na carreira, mas mantém a simplicidade que conquistou o Brasil

Imagem de perfil de Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Editora de Entretenimento / [email protected]

Publicado em 18 de julho de 2019 às 23:16

 - Atualizado há 6 anos

Aos 22 anos, o atacante capixaba Richarlison vive o melhor momento de sua carreira. Dono do gol que sacramentou a conquista da Copa América pela Seleção Brasileira, o jogador mantém a humildade e a simplicidade que o fez conquistar o carinho dos brasileiros. Richarlison recebeu a reportagem do Gazeta Online e falou sobre tudo o que viveu nos últimos dias.

