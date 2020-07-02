Ricardo Lopes destaca retorno dos jogos e fala sobre expectativa de defender o Shanghai SIPG

Crédito: Após sucesso na Coreia, Ricardo quer fazer sucesso no futebol chinês (Divulgação / Shanghai SIPG

Principal nomes do Jeonbuk Motors por três temporadas, o atacante Ricardo Lopes, campeão da K-League em 2019 pela terceira vez seguida com o clube, atualmente defende o Shanghai SIPG e já vive a expectativa do início do Campeonato Chinês, marcado para o próximo dia 25.

- Estamos vivendo uma expectativa grande para o início do campeonato. O grupo tem trabalhado firme para fazer um ano especial, de títulos e grandes jogos. Estamos muito felizes com a confirmação do campeonato. Agora é trabalhar muito para fazer um segundo semestre muito bom - disse.

Para Ricardo, atuar no clube vai ser muito especial.