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Ricardo Lopes destaca retorno dos jogos e fala sobre expectativa de defender o Shanghai SIPG

Atacante está passando por ótimo momento na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 13:30

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 13:30

Crédito: Após sucesso na Coreia, Ricardo quer fazer sucesso no futebol chinês (Divulgação / Shanghai SIPG
Principal nomes do Jeonbuk Motors por três temporadas, o atacante Ricardo Lopes, campeão da K-League em 2019 pela terceira vez seguida com o clube, atualmente defende o Shanghai SIPG e já vive a expectativa do início do Campeonato Chinês, marcado para o próximo dia 25.
- Estamos vivendo uma expectativa grande para o início do campeonato. O grupo tem trabalhado firme para fazer um ano especial, de títulos e grandes jogos. Estamos muito felizes com a confirmação do campeonato. Agora é trabalhar muito para fazer um segundo semestre muito bom - disse.
Para Ricardo, atuar no clube vai ser muito especial.
- O Shanghai é um dos maiores clubes da Ásia e estar aqui para os próximos anos será muito especial. Espero fazer uma história de títulos aqui no clube. Quero marcar minha história no clube e no futebol chinês.

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