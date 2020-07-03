Ricardo Graça prevê renovação com o Vasco: 'Em uma semana ou duas'

O silêncio dos dois lados da negociação gerava apreensão, mas Ricardo Graça falou nesta quinta-feira, e com otimismo em relação à renovação junto ao Vasco. Ele pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe a partir desta sexta-feira, mas indica que o prolongamento do vínculo é questão de tempo.
- Os lados têm que estar de acordo. Na última reunião, houve um denominador comum. Tenho certeza que o Vasco, meus representantes e minha família vão chegar num acordo e, em uma ou duas semanas, vamos acertar a renovação - afirmou, após a vitória do Vasco sobre o Madureira, nesta quinta-feira.
Revelado em São Januário, Ricardo está valorizado no mercado, especialmente depois da participação no Torneio Pré-Olímpico, em janeiro. Mas a negociação para a continuidade dele na Colina vem se arrastando. Só que não deve demorar muito mais.
- Com certeza. Minha vontade é de ficar. Jogo aqui há 11 anos. Sou vascaíno, não tem por que não acreditar (na permanência). Sabemos das possibilidades, mas nenhuma que não seja a renovação estamos cogitando. Tivemos conversa produtiva, faltam alguns detalhes e, semana que vem ou na outra, eu vou renovar - acredita Ricardo.