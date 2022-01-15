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Ricardo Goulart impressiona nas finalizações em primeiros treinos no Santos

Meia-atacante participou dos treinos do Peixe na quinta e na sexta e chamou a atenção...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 10:00

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 10:00

Ricardo Goulart assinou com o Santos nesta terça-feira e, na quinta, já foi a campo para treinar com os comandados do técnico Fábio Carille. O jogador trabalhou durante todo o treino com o restante dos companheiros e também fez academia.Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o camisa 10 foi muito bem recepcionado pelos jogadores. Com boa técnica, liderança e posicionamento, Goulart mostrou ser um atleta "de grupo".
O bom aproveitamento em finalizações de Goulart também chamou atenção. Na quinta, o Peixe realizou um trabalho técnico de finalização em diversas situações de ataque como cruzamento, por exemplo. O bom aproveitamento de Goulart chamou atenção nas atividades. Nas redes sociais, o clube divulgou um dos gols do jogador.Em entrevista ao LANCE!/DIÁRIO nesta semana, os técnicos Marcelo Oliveira e Luiz Felipe Scolari já haviam destacado a capacidade de finalização do novo camisa 10 do Santos.
- A principal características é a infiltração na área, como surpresa. Ele fez muitos gols assim. Se posiciona muito bem, tem uma capacidade grande de finalização. Ele dificilmente erra o gol quando tem oportunidade - afirmou Marcelo Oliveira, que comandou Goulart no Cruzeiro.
- Ele trabalha muito bem a bola, muita qualidade técnica e é um finalizador exímio - afirmou Felipão.
Ricardo Goulart participou dos treinos de passe e cruzamento. Em uma das imagens divulgadas, o jogador cruzou com precisão para Gabriel Pirani mandar a bola para redes.
Crédito: RicardoGoulartchamouaatençãonasfinalizações(FOTO:Divulgação/SantosFC

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