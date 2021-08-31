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Ricardinho volta a jogar após dois meses em vitória do Botafogo: 'Obrigado por me dar 15 minutos'

Meio-campista entrou no decorrer do triunfo sobre o Coritiba, pela Série B do Brasileirão, e retornou aos gramados após longo período no banco de reservas...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 22:20

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 22:20
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um retorno comemorado. Ricardinho voltou a ser utilizado pelo Botafogo após dois meses. O meio-campista entrou na reta final na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, na última sexta-feira, pela 21ª rodada da Série B.
+ Cria do Flamengo, boa fase com Enderson e passe refinado: quem é Luiz Henrique, alvo do Botafogo
O experiente meio-campista não participava de uma partida há dois meses: a última vez que havia entrado em campo foi na derrota para o Sampaio Corrêa, no dia 26 de junho.
O camisa 15 é um dos atletas mais experientes do elenco e, mesmo sem aparecer com frequência nos jogos, é um responsáveis por puxar as "preleções" antes dos jogos. Em vídeo de bastidores divulgado pela BotafogoTV, o jogador vibrou com o retorno.A gente começa a sentir essa unidade, onde todo mundo tem o mesmo pensamento e a mesma entrega. Essa alegria de vitória, isso que tem que ficar na mente, o prazer de vencer e de todo mundo estar feliz para caramba. Obrigado por me darem de dez minutinhos, 15 minutos, é bom para caramba - comemorou Ricardinho.
O Botafogo volta aos gramados no próximo sábado para enfrentar o Remo no Baenão pela 22ª da Série B do Brasileirão.

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