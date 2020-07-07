Revista francesa diz que Benfica negocia com Paulo Sousa, técnico do Bordeaux; treinador desmente

A novela envolvendo o comando técnico do Benfica, que abrange também o Flamengo, ganhou mais um capítulo nesta terça-feira. De acordo com a revista "France Football", o clube de Lisboa está negociando com o técnico Paulo Sousa, do Bordeaux, para assumir o lugar de Bruno Lage, que deixou a equipe recentemente.
Segundo o portal francês, o treinador de 49 anos deixará o Bordeaux, visto que o relacionamento da direção com o comandante não é dos melhores. Ainda de acordo com a "FF", o Bordeaux já estaria à procura de outro treinador para a próxima temporada.
Em Portugal, a notícia rapidamente foi repercutida. O jornal "A Bola", no entanto, informou que uma fonte próxima a Paulo Sousa negou que tais negociações estariam ocorrendo com o Benfica ou com qualquer outro clube.
BENFICA CONFIRMA INTERINO ATÉ O FIM DA TEMPORADAAinda sem saber quem será o treinador na próxima época, o Benfica confirmou nesta terça-feira que Nélson Veríssimo, técnico interino dos Encarnados, seguirá no comando até o fim da temporada. Faltam quatro rodadas para o fim do Campeonato Português, além da final da Copa de Portugal, que será contra o Porto, no dia 1º de agosto.
FLAMENGO DE OLHOA notícia deixa o Flamengo em alerta também. O técnico Jorge Jesus é alvo do Benfica e o presidente do clube português, Luís Filipe Vieira, deseja levar o Mister de volta ao Estádio da Luz, onde trabalhou entre 2009 e 2015. O jornal "Correio da Manhã", inclusive, afirmou que JJ já tem um acordo verbal com os Encarnados.