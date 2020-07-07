  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Revista francesa diz que Benfica negocia com Paulo Sousa, técnico do Bordeaux; treinador desmente
Revista francesa diz que Benfica negocia com Paulo Sousa, técnico do Bordeaux; treinador desmente

LanceNet

07 jul 2020 às 18:08

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 18:08

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A novela envolvendo o comando técnico do Benfica, que abrange também o Flamengo, ganhou mais um capítulo nesta terça-feira. De acordo com a revista "France Football", o clube de Lisboa está negociando com o técnico Paulo Sousa, do Bordeaux, para assumir o lugar de Bruno Lage, que deixou a equipe recentemente.
Segundo o portal francês, o treinador de 49 anos deixará o Bordeaux, visto que o relacionamento da direção com o comandante não é dos melhores. Ainda de acordo com a "FF", o Bordeaux já estaria à procura de outro treinador para a próxima temporada.
Em Portugal, a notícia rapidamente foi repercutida. O jornal "A Bola", no entanto, informou que uma fonte próxima a Paulo Sousa negou que tais negociações estariam ocorrendo com o Benfica ou com qualquer outro clube.
BENFICA CONFIRMA INTERINO ATÉ O FIM DA TEMPORADA​Ainda sem saber quem será o treinador na próxima época, o Benfica confirmou nesta terça-feira que Nélson Veríssimo, técnico interino dos Encarnados, seguirá no comando até o fim da temporada. Faltam quatro rodadas para o fim do Campeonato Português, além da final da Copa de Portugal, que será contra o Porto, no dia 1º de agosto.
FLAMENGO DE OLHO​A notícia deixa o Flamengo em alerta também. O técnico Jorge Jesus é alvo do Benfica e o presidente do clube português, Luís Filipe Vieira, deseja levar o Mister de volta ao Estádio da Luz, onde trabalhou entre 2009 e 2015. O jornal "Correio da Manhã", inclusive, afirmou que JJ já tem um acordo verbal com os Encarnados.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber
Imagem de destaque
Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus
Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração

