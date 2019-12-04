Revelação do Vitória, volante Lucas da Mata acerta com o Vasco

Lucas da Mata, volante capixaba do Vasco Sub-15 Crédito: Vitória FC

Mais um jovem jogador está deixando o futebol capixaba. Desta vez é o volante Lucas da Mata, de 14 anos, que trocou o Vitória-ES pelo Vasco, de acordo com informações do presidente Alvianil, Ademar Rocha.

Ainda segundo o dirigente, Lucas assinou por três anos com o clube cruz-maltino. Sem revelar números, Ademar afirma que o Vitória terá um percentual em cima de uma venda futura.

- O Lucas encantou a comissão técnica do Vasco. Foi uma briga muito grande com o Flamengo, mas a opção, por questões percentuais, foi de fechar com o Vasco. O atleta já assinou um contrato de três anos e, quando ele for vendido posteriormente, um percentual é do Vitória, com a parceria com Cosme Eduardo, e ou outro é do vasco da Gama.