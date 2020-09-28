Retrospecto de vitórias do Galo em casa pode indicar a manutenção da liderança no fim do 1º turno

O Galo é o líder isolado do campeonato com 24 pontos e um jogo a menos em relação aos rivais e ótimo desempenho em casa reflete na campanha atleticana na temporada. O time de Sampaoli está invicto no Gigante da Pampulha desde que o futebol voltou, em julho, culminando na ponta do Brasileirão, além do título Mineiro de 2020. O alvinegro jogou cinco vezes no Mineirão pelo Brasileiro e venceu todas contra Red Bull Bragantino, Grêmio, Corinthians, São Paulo e Ceará. A equipe mineira poderá usar o bom retrospecto em casa para manter e expandir a liderança. O Galo joga contra o Vasco, domingo, 20h30, na próxima rodada, a 13ª. E, outros quatro confrontos até o fim do turno serão jogados no Mineirão: Goiás, Fluminense, Sport e o Athletico-PR, este, jogo adiado para a disputa da final do Mineiro.