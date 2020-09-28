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Retrospecto de vitórias do Galo em casa pode indicar a manutenção da liderança no fim do 1º turno

O Atlético-MG venceu todos os jogos em casa e ainda terá mais cinco duelos no Mineirão, o que poderá significar mais tempo na ponta do campeonato...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 17:52

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 17:52
Crédito: O triunfo sobre o Grêmio, no último sábado, 26, foi a 10º vitória seguida do Galo no Mineirão em 2020-Yuri Laurindo/Ofotografico/Lancepress!
O Atlético-MG é um mandante que impõe respeito neste Campeonato Brasileiro. O alvinegro chegou à 10ª vitória seguida no Mineirão na temporada após o duelo contra o Grêmio, vitória atleticana por 3 a 1, no último sábado.
O Galo é o líder isolado do campeonato com 24 pontos e um jogo a menos em relação aos rivais e ótimo desempenho em casa reflete na campanha atleticana na temporada. O time de Sampaoli está invicto no Gigante da Pampulha desde que o futebol voltou, em julho, culminando na ponta do Brasileirão, além do título Mineiro de 2020. O alvinegro jogou cinco vezes no Mineirão pelo Brasileiro e venceu todas contra Red Bull Bragantino, Grêmio, Corinthians, São Paulo e Ceará. A equipe mineira poderá usar o bom retrospecto em casa para manter e expandir a liderança. O Galo joga contra o Vasco, domingo, 20h30, na próxima rodada, a 13ª. E, outros quatro confrontos até o fim do turno serão jogados no Mineirão: Goiás, Fluminense, Sport e o Athletico-PR, este, jogo adiado para a disputa da final do Mineiro.

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